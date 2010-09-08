Співпраця "Газпрому" з "Нафтогазом" має завершитися їх злиттям – Міллер

Співпраця ВАТ "Газпром" і НАК "Нафтогаз України" має завершитися злиттям цих двох компаній.

Про це заявив голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР вчора на зустрічі з журналістами, повідомляє газета "Дело".

За словами О.МІЛЛЕРА, спочатку сторони створять спільне підприємство, до якого увійдуть активи "Газпрому" і "Нафтогазу", а другий крок – це злиття "Газпрому" і "Нафтогазу".

"Нам не цікаве створення СП заради самого СП", – зазначив голова правління «Газпрому».

Як повідомляв УНІАН, 28 травня ц.р. О.МІЛЛЕР за підсумками зустрічі в Москві з міністром палива і енергетики України Юрієм БОЙКОМ повідомив, що спільне підприємство «Газпрому» і «Нафтогазу» на першому етапі може бути створене на паритетних засадах.