«Київенерго» переказало «Газ України» 1,4 млрд. грн. за спожитий газ

АЕК «Київенерго» переказало ДК «Газ України» 1 млрд. 444,774 млн. грн. за спожитий газ. Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Київенерго».

У повідомленні наголошується, що розрахунки проведені 3 вересня 2010 р., тобто в день надходження коштів на рахунки «Київенерго» від Київської міської держадміністрації з компенсації різниці між реальними витратами енергокомпанії на виробництво теплоенергії й соціальними тарифами на тепло для населення, які встановила столична влада.

З одержаної суми «Київенерго» має сплатити до Державного бюджету податок на прибуток у розмірі 361,2 млн. грн. власних коштів.

Компанія відзначає, що в результаті встановлення тарифів на відпускання теплової енергії для житлових організацій і затверджених КМДА на рівні нижчому за собівартість, збитки від реалізації теплової енергії, станом на 1 серпня 2010 р., становили 2,101 млрд. грн.

Також в повідомленні сказано, що в серпні «Київенерго» спожила газу на виробництво теплової енергії на суму 55,2 млн. грн., а при цьому сплатила ДК «Газ України» вдвічі більше – 106,8 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, за даними ДК «Газ України», станом на 01.09.2010 р. заборгованість АЕК «Київенерго» за спожитий в 2008-2010 рр. газ становила понад 1,9 млрд. грн.