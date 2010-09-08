Світові ціни на нафту знижуються третій день

Ціни на нафту в середу знижуються третій день поспіль на тлі очікувань аналітиків, що запаси нафти і нафтопродуктів в США знову виростуть, повідомляє РІА Новини.

Вартість жовтневих ф'ючерсів на нафту WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах в Нью-Йорку на 14.14 мск зменшилася на 0,39 долара за баррель, або на 0,5% - до 73,70 долара за баррель. Спотова ціна на нафту марки Brent до 14.23 мск знизилася на 0,23 долара, або на 0,3% - до 76,38 долара за баррель.

За підсумками вівторка вартість жовтневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI складала 74,09 долара за баррель.

Аналітики, опитані Bloomberg, вважають, що запаси нафти в США за минулий тиждень виросли на 1 мільйон баррелів, запаси дистилятів - на 700 тисяч баррелів, а бензину - зменшилися на 1,25 мільйона баррелів.

Крім того, падають фондові ринки США, наприклад, індекс MSCI World падає другий день.

"Ціни знижуються разом з фондовими біржами. Проте (…) навряд чи ціни опустяться нижче 70 доларів за баррель", - заявив аналітик Raiffseisen Zentralbank Oesterreich AG з Відня Ханнес Лоакер (Hannes Loacker).