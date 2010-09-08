Зварич заявляє про труднощі в отриманні документів щодо справи «РосУкрЕнерго»

Народний депутат України (НУ-НС) Роман ЗВАРИЧ заявляє про труднощі в отриманні від державних органів документів, що стосуються справи «РосУкрЕнерго».

Як передає кореспондент УНІАН, Р.ЗВАРИЧ – голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо рішення Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма, розслідування фактів корупційної діяльності ЗАТ «РосУкрЕнерго» і причетності до цього посадовців органів державної влади і арешту екс-голови Державної митної служби Анатолія МАКАРЕНКА - заявив про це сьогодні під час засідання тимчасової комісії.

Р.ЗВАРИЧ зазначив, що особисто направив близько 30 звернень у різні державні органи з проханням надати необхідні для слідства документи. Проте майже в усіх структурах посилалися на неможливість надати хоч які документи через те, що на сьогодні ведеться кримінальна справа щодо діяльності ЗАТ «РосУкрЕнерго» і деякі документи по даній справі засекречені. У зв`язку з цим, решта всіх матеріалів також є засекреченими.

За словами Р.ЗВАРИЧА, на одному з найближчих засідань ТСК дасть свідчення міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО, який погодився надати всю необхідну інформацію для розслідування.

Крім того, комісія виступить з проханням пролонгації її діяльності, оскільки, за словами Р.ЗВАРИЧА, вона повинна закінчити роботу до кінця вересня.

Наступне засідання комісії заплановано провести наступного тижня.

«Нам необхідно вивчити всі матеріали, нам необхідно підготувати попередній звіт і з урахуванням наших висновків представити відповідну доповідь і пропозиції Верховній Раді», - зазначив народний депутат, заступник голови тимчасової комісії Анатолій КІНАХ.

Як повідомляв УНІАН, у справі “РосУкрЕнерго” нині під вартою перебувають двоє високопосадовців, які працювали у попередньому уряді Юлії ТИМОШЕНКО – колишній перший заступник голови НАК «Нафтогаз України» Ігор ДІДЕНКО та екс-начальник Державної митниці Анатолій МАКАРЕНКО.

А.МАКАРЕНКО був затриманий 23 червня в рамках розслідування кримінальної справи про завдання шкоди Україні за результатами розгляду позову RosUkrEnergo до "Нафтогазу" в Стокгольмському арбітражі.

Саме А.МАКАРЕНКО в 2009 році очолював Державну митну службу, яка провела розмитнення газу “РосУкрЕнерго”. Стосовно А.МАКАРЕНКА було порушено кримінальну справу за статтею "службова недбалість".

9 липня СБУ затримала колишнього першого заступника голови НАК «Нафтогаз України» І.ДІДЕНКА в рамках кримінальної справи стосовно нього за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата чужого майна в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.