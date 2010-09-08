«Укренерго» виставило на жовтневий аукціон 495 МВт Бурштинського перетину

НЕК «Укренерго» оголосила про проведення місячного аукціону з надання послуг доступу до пропускної спроможності міждержавного перетину для експорту електроенергії у жовтні ц.р.

Відповідне оголошення розміщене на сайті компанії.

Згідно з повідомленням, на місячний аукціон компанія вирішила виставити 495 МВт пропускній спроможності так званого Бурштинського енергоострова, який працює в синхронному режимі з ENTSO-E і з якого Україна здійснює експорт електроенергії до Румунії, Словаччини і Угорщини. Перетин Бурштинського енергоострова розбитий на 6 нерівних лотів: 4 лоти по 100 МВт (2 лоти з гарантованою і два лоти з негарантованою поставкою у період з 6 по 31 жовтня) і один лот на 50 МВт (поставка гарантована в період з 6 по 31 жовтня), а також один лот на 45 МВт (поставка гарантована в період з 6 по 31 жовтня).

Крім того, на аукціон буде виставлена пропускна спроможність перетину з Польщею «Добротвірська ТЕС – Замость (Польща)» двома негарантованими лотами 135 і 80 МВт.

Також «Укренерго» виставило на торги п`ять негарантованих лотів сумарним обсягом 400 МВт у напрямі на Молдову. У примітках до всіх лотів указується, що поставка по них буде негарантована впродовж 10-11 жовтня, 13-16 жовтня і 11-31 жовтня. У період 1-9 жовтня, 12 жовтня і 17-21 жовтня вільна пропускна спроможність у молдавському напрямі відсутня.

Компанія також виставила на аукціон 1,35 тис. МВт пропускної спроможності у напрямі на Російську Федерацію. Перетин розбитий на 5 лотів, з яких лише по двох лотах (400 і 200 МВт) поставки гарантовані протягом жовтня.

Заявки на участь в аукціоні приймаються до 16:00 13 вересня. Аукціон відбудеться 14 вересня о 15:00 (Київ, вул. Комінтерну, 27).

У зв`язку зі змінами до порядку проведення аукціонів з наданням послуг доступу до міждержавних ЛЕП для експорту електроенергії стартова ціна на лоти визначатиметься за максимальною ціною, запропонованою за той чи інший лот компаніями, які побажали взяти в них участь.

Як повідомляв УНІАН, «Укренерго» з лютого ц.р. провела вже сім безрезультатних місячних аукціонів з реалізації права доступу до експортного перетину. Відсутність інтересу до експортних поставок з боку українських компаній, яка спочатку була обумовлена об`єктивним чинником браку вугілля на Бурштинській ТЕС, на даний час продиктована невигідною ціновою кон`юнктурою на енергоринку Європи.

Довідка УНІАН. Із 2010 року Україна перейшла на нову модель організації експортних поставок електроенергії, згідно з якою учасники ринку набувають на аукціонах у оператора магістральних мереж НЕК «Укренерго» доступ до трансграничних ЛЕП, якими здійснюється експорт. За підсумками річного аукціону (на весь 2010 рік) право доступу до 100 МВт перетину так званого Бурштинського енергоострову, звідки здійснюється експорт до країн Східної Європи, придбала держкомпанія ВАТ «Західенерго». Ще 150 МВт придбала приватна компанія ТОВ «Східенерго» (ДТЕК). 25 МВт негарантованих постачань придбала держкомпанія «Укрінтеренерго». Також у грудні і січні «Укренерго» проводило місячні аукціони на період постачання в січні та лютому, на яких «Східенерго» і «Укрінтеренерго» придбали близько 250 МВт пропускної спроможності острова.

У червні ц.р. переможці річних аукціонів з експорту електроенергії ТОВ «Східенерго», ВАТ «Західенерго» і ДПЗД «Укрінтеренерго» ініціювали розірвання договорів на надання доступу до перетину з НЕК «Укренерго». В даний час розірвано лише договір між «Укренерго» і ДПЗД «Укрінтеренерго».

Україна в січні-травні ц.р. збільшила експорт електроенергії на 55,6%, або 636,4 млн. кВт/год., порівняно з аналогічним періодом 2009 року – до 1,780 млрд. кВт/год. Зростання обсягів експорту відбулося завдяки постачанням за напрямом до Білорусі.

У 2009 році Україна скоротила експорт електроенергії на 49,2%, або 3,867 млрд. кВт/год., порівняно з 2008 роком – до 4 млрд. кВт/год.

Минулого року Україна експортувала електроенергію до Словаччини, Угорщини, Білорусі, Польщі і Румунії. Експорт електроенергії здійснювало ДПЗД "Укрінтеренерго", яке купувало її на Оптовому ринку електроенергії за встановленим Національною комісією регулювання електроенергетики тарифом.