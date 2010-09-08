Бойко: НАК «Нафтогаз України» не ввійде до складу «Газпрому»

НАК «Нафтогаз України» не ввійде до складу ВАТ «Газпром».

Про це в коментарі УНІАН заявив міністр палива й енергетики України Юрій БОЙКО.

«Нафтогаз» не ввійде до «Газпрому». У нас є позиція нашого Президента про створення будь-якого об`єднання тільки на паритетних засадах», - сказав Ю.БОЙКО.

Разом з тим міністр наголосив, що українська сторона уважно вивчає пропозицію російських партнерів.

Як повідомляв УНІАН, 28 травня ц.р. голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР за підсумками зустрічі в Москві з міністром палива й енергетики України Ю.БОЙКО повідомив, що спільне підприємство «Газпрому» й «Нафтогазу» на першому етапі може бути створене на паритетних засадах.

25 червня ц.р. О.МІЛЛЕР заявив, що «Газпром» готовий внести до спільного підприємства з «Нафтогазом» родовище із запасами 1 трлн. куб. м газу.

20 серпня ц.р. у Москві почався новий раунд переговорів про створення спільного підприємства «Газпрому» і «Нафтогазу».

Міністр палива й енергетики Ю.БОЙКО заявив, що Україна готова внести в СП всю газотранспортну систему і площу Паласа на шельфі Чорного моря. А 25 серпня в Мінпаливенерго України повідомили, що очікують від "Газпрому" пропозицій щодо російських родовищ, які можуть бути внесені в СП.

27 серпня ц.р. міністр палива й енергетики України Ю.БОЙКО і голова правління ВАТ «Газпром» О.МІЛЛЕР обговорили об`єкти, які можуть бути внесені «Газпромом» і «Нафтогазом» у спільне підприємство.

За даними управління інформації «Газпрому», під час робочої зустрічі Ю.БОЙКА і О.МІЛЛЕРА в Москві особливу увагу було приділено питанням створення спільного підприємства «Газпрому» й «Нафтогазу».

7 вересня, за інформацією ЗМІ, на зустрічі з журналістами О.МІЛЛЕР сказав, що співпраця ВАТ "Газпром" і НАК "Нафтогаз України" має завершитися злиттям цих двох компаній.

За його словами, спочатку сторони створять спільне підприємство (СП), до якого ввійдуть активи "Газпрому" й "Нафтогазу", а другий крок – це злиття "Газпрому" і "Нафтогазу". "Нас не цікавить створення СП заради самого СП", – додав голова правління «Газпрому».