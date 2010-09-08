Бойко: Україна активізує роботу з освоєння шельфу Чорного і Азовського морів

Україна веде активну роботу у напрямі залучення партнерів для освоєння газових родовищ на шельфі Чорного і Азовського морів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінпаливенерго, про це заявив міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО.

«Основні запаси газу в країні знаходяться на шельфі Чорного і Азовського морів. Ми зараз дуже швидко йдемо вперед у залученні партнерів з розробки родовищ», - повідомив міністр.

За його словами, оскільки видобування вуглеводнів на морському шельфі потребує значних фінансових інвестицій, Україна запропонувала взяти участь у проектах освоєння родовищ провідним компаніям світу. «Це дуже витратні і ризиковані проекти. Тому ми залучатимемо провідні компанії світу, і ми це вже робимо», - додав міністр.

Ю.БОЙКО переконаний у перспективі зростання обсягів газу власного видобутку на морському шельфі і його позитивного впливу на енергетичну безпеку держави. «Якщо ми освоїмо всі родовища, які ми запропонували нашим партнерам, то це буде істотне збільшення власного видобутку газу, істотне підвищення нашої енергетичної безпеки», - наголосив він.

Як раніше повідомляв Ю.БОЙКО, до кінця 2014 року Україна планує вийти на промислове видобування вуглеводнів на Чорноморському шельфі.