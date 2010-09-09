Ціна нафти трохи підвищилась

Ціни на нафу на світових ринках у середу, 8 вересня, трохи підвищились на фоні послаблення курсу американського долара і зменшення занепокоєності інвесторів станом європейської банківської системи, повідомляє РІА Новини.

На нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість жовтневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil зросла на 0,58 доллара - до 74,67 долара за барель.

Ціна жовтневих ф`ючерсыв на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) за підсумками торгів підвищилась на 0,43 долара - до 78,17 долара за барель.