Експерти: Вибір ТВЕЛ матиме довгострокові негативні наслідки для ядерної енергетики України

Вибір російського концерну «ТВЕЛ» партнером для будівництва заводу з фабрикації ядерного палива матиме довгострокові негативні наслідки для розвитку ядерної енергетики України.

Таку думку УНІАН висловила експерт з питань ядерної енергетики Ольга КОШАРНА.

За її словами, визначити переможцем конкурсу «ТВЕЛ», що й передбачалося, Міністерство палива та енергетики України позбавило Україну в майбутньому можливості будувати нові енергоблоки за проектами інших виробників, оскільки з економічної точки зору за наявності заводу з російською технологією виробництва тепловидільних зборок Україні невигідно купуватиме паливо в західних виробників для реакторів західного проекту.

«Тобто, про диверсифікацію реакторних технологій і, відповідно, диверсифікацію джерел постачань ТВЗ (тепловидільних зборок – УНІАН) можна забути. І Україна буде приречена будувати енергоблоки за застарілими російськими проектами, які до того ж нестандартизовані», – сказала експерт.

Також, на її думку, Росія сьогодні значно відстає від інших країн в частині розробки нових типів реакторних технологій і використовує напрацювання ще радянських часів. «З цієї точки зору про інноваційність розвитку ядерної енергетики в Україні теж можна забути», – зазначила О.КОШАРНА.

Вона також висловила сумнів з приводу можливої організації на створюваному українському заводі виробництва ТВЗ, які були б запитані на ринку країн, які експлуатують реактори PWR.

«Що стосується російського проекту виробництва ТВЗ-квадрат, то поки що проведення дослідно-промислової експлуатації в реакторах західного проекту не виглядає найближчою перспективою. Не бачу стимулів, які б спонукали операторів АЕС у країнах, що експлуатують реактори PWR, погодитися на заміну «рідного» референтного палива на російське. Навіть якщо російський ТВЗ-квадрат дивом одержить ліцензію, виробництво його навряд чи буде організоване на українському заводі», – сказала експерт.

У той же час О.КОШАРНА зазначила, що організація на українському заводі виробництва ТВЗ для ВВЕР-1000 з їх подальшим постачанням у треті країни, де експлуатуються ці реактори, «в принципі можлива». «Проте є приклади, приміром, машинобудівного заводу «Шкода» (Чехія), який контролюється Об`єднаними машинобудівними заводами (РФ). Його продукцію росіяни не допускають на російський ринок», – зазначила експерт.

На її думку, з урахуванням «сумного» досвіду співпраці України і Росії в цій сфері в рамках ЗАТ «Спільне українсько-казахсько-російське підприємство з виробництва ядерного палива» (ЗАТ «СП «УкрТВЗ») існує ймовірність того, що російська сторона матиме намір затягувати реалізацію проекту будівництва українського заводу, оскільки Росія сьогодні має вільні незадіяні потужності для виробництва палива на своїй території.

Тим часом, зазначила експерт, у разі перемоги в конкурсі, що відбувся, японсько-американській компанії Westinghouse, яка експлуатує найбільший у світі парк діючих реакторів серед водо-водяних реакторів під тиском, в Україні можна було б налагодити виробництво палива не тільки для реакторів типу ВВЕР, а й для реакторів типу PWR.

«Westinghouse має досвід передачі технологій виробництва палива (Китай) і ніколи не заявляла, що хоче мати права на власність в українському заводі. На відміну від ТВЕЛ, Westinghouse має ліцензію на промислову експлуатацію ТВЗ для реакторів типу ВВЕР-1000 від чеського регулятора ядерної і радіаційної безпеки та ліцензії в багатьох країнах для реакторів власного виробництва», – сказала О.КОШАРНА, зазначивши при цьому, що проекти реакторних установок компанії стандартизовані і референтні, а Україна для нового будівництва могла б вибрати проект АР-1000 і виробляти паливо на заводі як для ВВЕР-1000, так і для АР-1000.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня ц.р. Україна відкрила процедуру конкурсу з відбору технології і партнера з будівництву заводу щодо фабрикації ядерного палива, запросивши до участі в конкурсі ВАТ «ТВЕЛ» (Російська Федерація) і Westinghouse Electric Company (США).

Переможцем конкурсу визнано російський державний концерн «ТВЕЛ». Відповідне рішення ухвалила міжвідомча комісія 2 вересня т.г.

Після направлення повідомлень учасникам конкурсу планується, що міжвідомча комісія передасть документацію про підсумки конкурсу на затвердження Кабінету Міністрів України з рекомендацією визначити партнером по будівництву заводу ВАТ «ТВЕЛ».

Довідка УНІАН. Згідно з Енергетичною стратегією, Україна планувала до 2014 року збудувати власний завод з фабрикації ТВЗ (тепловидільних зборок).

Згідно із затвердженою у вересні 2009 року Кабінетом міністрів державної цільової програми «Ядерне паливо України», будівництво заводу з виробництва ядерного палива планується завершити в 2013 році.

Вартість будівництва оцінюється в 1,679 млрд. грн., з яких 1,092 млрд. грн. планується залучити як інвестиції.