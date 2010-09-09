Польща готує газові переговори з Росією за участю представників Єврокомісії

Польська влада готує черговий раунд газових переговорів з Росією, головним постачальником газу до Польщі, в яких візьмуть участь представники Єврокомісії.

Як повідомила УНІАН прес-служба Міністерства економіки Польщі, дату майбутніх переговорів, на яких планується розв’язати спірні питання затвердженого польським урядом в лютому нового газового договору з ВАТ „Газпром”, поки не визначено.

Віце-прем`єр-міністр Польщі Вальдемар ПАВЛЯК на Економічному форумі в Криниці (проходить 8-11 вересня – УНІАН) сказав журналістам, що тристороння зустріч може відбутися на рівні експертів або політиків, відзначивши, що остаточний формат поки теж не визначено.

Він висловив сподівання, що сторонам вдасться врегулювати спірні моменти до листопада цього року, коли у Польщі можуть виникнути проблеми з газовим балансом.

Як повідомляв УНІАН, В.ПАВЛЯК на початку цього тижня обговорював в Брюсселі зауваження Єврокомісії до польсько-російської газової угоди, яка визначає умови поставки російського газу до Польщі до 2037 року і транзиту польською територією до 2047 року.

Раніше представники польської влади заявляли, що вже у жовтні Польща може бути змушена обмежувати поставки газу внутрішнім споживачам через недостатні імпортні поставки.

Довідка УНІАН. Єврокомісія домагається зміни запису в угоді, яка надає ексклюзивне право на використання польської частини Ямальського газопроводу російському „Газпрому”.

Польща, яка вступила до Євросоюзу у 2004 році, зобов`язана дотримуватися європейського законодавства, яке серед іншого передбачає вільний доступ до газотранспортних мереж для всіх учасників ринку.