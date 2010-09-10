Україна імпортувала газ по 248,42 і 246 доларів

08:49, 10 вересня 2010
Енергетика
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Україна в серпні 2010 року здійснювала імпорт природного газу за цінами 248,42 дол. за тис. куб. м і 246 дол. за тис. куб. м.

Про це говориться в повідомленні Міністерства економіки України, опублікованому на сайті відомства.

«Митна вартість серпневих обсягів природного газу, заявлених декларантами, в перерахунку на 1000 куб. м становить 248,42 дол. у першому випадку і 246 дол. - у другому випадку», - говориться в повідомленні міністерства.

У зв`язку з цим Міністерство економіки дещо зменшило коригуючий коефіцієнт для розрахунку рентної плати за природний газ за серпень 2010 року порівняно з липнем - до 1,3839.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2008 року Верховна Рада прив`язала рентну плату за газ до ціни його імпорту, ухваливши відповідний закон. Згідно з ним, рентна плата за природний газ, зокрема нафтовий (попутний), регулярно індексуватиметься на відношення середньої митної вартості імпортного природного газу до базової ціни 179,5 дол. за тис. куб. м.

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