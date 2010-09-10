Мінекономіки підвищило коригуючий коефіцієнт до рентної плати за нафту

Міністерство економіки України підвищило коригуючий коефіцієнт для розрахунку рентної плати за нафту і газовий конденсат за серпень 2010 року на 2,3% порівняно зі встановленим для липня ц.р. – до 1,0635.

Про це говориться в повідомленні, розміщеному на сайті Мінекономіки.

Згідно з повідомленням, розрахунок показника здійснювався з урахуванням середньої вартості нафти Urals на Міжнародній нафтовій біржі, яка в серпні 2010 року зросла до 75,52 дол. за барель порівняно з 73,77 дол. у липні 2010 року.

Довідка УНІАН. Коригуючий коефіцієнт до рентної плати за нафту розраховується Міністерством економіки щомісячно з урахуванням співвідношення середньої ціни нафти Urals на Лондонській біржі та базової ціни нафти – 100 доларів за барель.

Базові ставки ренти, до яких застосовується коригуючий коефіцієнт, затверджені законом, ухваленим Верховною Радою в червні 2008 року. Для нафти і газового конденсату, що видобуваються з глибини до 5000 м, базова ставка ренти встановлена на рівні 1529,9 грн./т, з більшої глибини – 566,1 грн./т.