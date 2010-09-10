Азаров: виплата компенсацій «РосУкрЕнерго» не позначиться на стані економіки

Голова Партії регіонів, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що виконання рішення Стокгольмського арбітражного суду про виплату компанії «РосУкрЕнерго» компенсації за газ не позначиться на стані української економіки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив, відповідаючи на питання журналіста, чи не призведе виконання зобов`язань перед компанією «РосУкрЕнерго» до банкрутства НАК «Нафтогаз України».

«Зараз фінансово-економічна ситуація в країні така, що її ніщо не може поколивати, навіть друга хвиля кризи», - сказав М.АЗАРОВ.

Лідер партії зазначив, що влада приймає кожне своє рішення на користь держави і громадян.

«Не переживайте, не турбуйтеся – жодне рішення влади не буде спрямоване проти України і проти українського народу», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня ц.р. Арбітражний інститут Стокгольмської торгової палати зобов`язав НАК «Нафтогаз України» повернути «РосУкрЕнерго» 11 млрд. куб. м газу і надати додатковий об`єм газу у розмірі 1,1 млрд. куб. м як неустойку за порушення умов контракту.

Шевченківський районний суд Києва 13 серпня ц.р. підтвердив рішення Стокгольмського арбітражного суду, який зобов`язав “Нафтогаз” повернути швейцарській компанії «РосУкрЕнерго» 11 млрд. кубометрів газу і виплатити штраф у товарній формі у розмірі 1,1 млрд. куб. м газу.

У свою чергу НАК «Нафтогаз України» подала апеляцію на це рішення Шевченківського райсуду Києва.