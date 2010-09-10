"Газпром" збільшив свою інвестпрограму на 100 млрд. рублів

Правління російського ВАТ "Газпром" 9 вересня прийняло рішення про збільшення інвестиційної програми концерну у 2010 році на 102,8 мільярда рублів (приблизно 3,3 млрд. дол).

Про це повідомляє РІА "Новини" з посиланням на прес-службу компанії.

Після коригування об'єм інвестпрограми складе 905,23 мільярда рублів.

У "Газпромі" пояснили, що коригування інвестпрограми пов'язане в основному "з необхідністю збільшення об'ємів інвестицій в ключові проекти зокрема - в галузі транспортування газу і у рамках створення нових газових центрів на сході Росії". Нова інвестпрограма, а також проект з оптимізації витрат "Газпрому" у 2010 році будуть надані на розгляд ради директорів компанії.

Довідка УНІАН. ВАТ "Газпром" (РФ) - найбільша газова компанія світу, що займається геологорозвідкою і видобутком газу, його транспортуванням і переробкою, а також реалізацією газу в Росії та за її межами. Держава є провідним акціонером "Газпрому" - її частка 38,37% акцій компанії.

"Газпром" має в розпорядженні найбагатші у світі запаси природного газу. Його частка у світових запасах газу складає 16%, у російських - майже 60%.