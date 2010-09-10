E.ON Ruhrgas не коментує угоду з PGNIG

Німецька компанія E.ON Ruhrgas не коментуватиме газовий контракт з польською національною нафтогазовою компанією PGNIG до вирішення питання транзиту цього газу через Україну в Польщу.

Про це УНІАН повідомив представник прес-служби E.ON Ruhrgas, відповідальний за контакти з іноземними журналістами, Адріан ШАФРАНЕТЦ.

Відповідаючи на письмовий запит агентства, він підтвердив наявність контракту з польською компанією, але не надав ніяких деталей.

"Ми не можемо давати детальнішу інформацію про контракт, поки не будуть вирішені усі питання щодо його транзиту", - зазначив відповідач.

А. ШАФРАНЕТЦ не назвав причини, чому українська влада з осені 2009 року не надає дозволи на транзит газу, і не уточнив, чи може E.ON Ruhrgas перепродавати законтрактований у російського "Газпрому" газ компаніям з третіх країн без додаткового дозволу росіян.

Як повідомляв УНІАН, польська PGNIG у 2009 році домовилася з E.ON Ruhrgas про постачання газу в Польщу, але контракт не виконується через відсутність згоди української влади на транзит блакитного палива через територію України.

Згідно з підписаними в липні поправкам до контракту, E.ON Ruhrgas повинен отримати відповідний дозвіл до 1 жовтня цього року.

Довідка УНІАН. Польща, яка 70% необхідного країні газу імпортує, не може купувати газ із західного напряму через брак відповідних газопроводів.

За даними PGNIG, потужність єдиного газопроводу, який об'єднує західну і польську газотранспортні системи, складає 0,5 млрд. кубометрів на рік, що менше 5% річного імпорту газу в Польщу.

90% імпортного газу поляки купують у "Газпрому" і отримують його через білоруську і українську ГТС.