PGNIG заявляє, що Україна блокує поставки газу від E.ON Ruhrgas у Польщу

Українська влада блокує постачання законтрактованого польською національною нафтогазовою компанією PGNIG газу у німецького E.ON Ruhrgas через Україну в Польщу.

Про це говориться в рапорті PGNIG, який має в розпорядженні УНІАН.

Польська компанія повідомила, що домовилася з E.ON Ruhrgas про постачання газу в жовтні 2009 року, але відтоді не змогла отримати законтрактоване блакитне паливо через відсутність згоди української влади на його транзит через Україну.

У травні цього року згідно з рапортом, PGNIG підписала новий контракт з німецькою фірмою, але через відсутність згоди на транзит по українській території тричі була вимушена міняти термін введення його в силу.

Останній раз це було зроблено в липні, і E.ON Ruhrgas повинен отримати відповідний дозвіл до 1 жовтня 2010 року.

Контракт передбачає постачання газу до 31 грудня 2011 року.

"Наш партнер максимально прагне підписати договір про транзит, від якого залежать постачання газу в Польщу" - зазначають у рапорті.

Представник прес-служби PGNIG сказала кореспондентові УНІАН, що на 9 вересня польська компанія не отримала підтвердження від E.ON Ruhrgas про підписання транзитного договору.

Вона заявила, що PGNIG не бере участі в цих переговорах, отримання усіх необхідних дозволів є завданням німецької компанії.

"Повинні надати гарантії, що зможуть доставити газ на українсько-польський кордон. Від кого їх (дозволи - УНІАН) отримати - це їх справа" - сказала співрозмовник агентства.

При цьому працівник прес-служби відмовилася назвати об'єм законтрактованого у E.ON Ruhrgas газу.

У прес-службі НАК "Нафтогаз України", куди УНІАН звернувся за коментарем, поки не коментують ситуацію.

Як повідомляв УНІАН, Польща через російсько-український газовий конфлікт на початку 2009 року втратила постачальника близько 2,5 млрд. кубометрів газу, які щорічно з кінця 2006 року продавав полякам швейцарський трейдер "РосУкрЕнерго".

Польський уряд в лютому цього року затвердив новий газовий договір з російським "Газпромом", але і досі не підписав цей документ через зауваження Європейської Комісії.

Довідка УНІАН. Польща, яка щорічно споживає близько 13-14 млрд. кубометрів газу, 70% імпортує, головним чином з Росії.

Близько 60% газового імпорту поставляють через Білорусь і 40% - через Україну.

Раніше PGNIG заявляла про можливість удвічі збільшити постачання в Польщу через українську газотранспортну систему.