Світові ціни на нафту дещо зросли

Ціни на нафту у п'ятницю трохи підвищуються на тлі позитивних новин зі США і Китаю, а також прогнозу Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) щодо світового попиту на нафту, повідомляє РІА Новини.

Вартість жовтневих ф'ючерсів на нафту WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах в Нью-Йорку на 14.29 мск збільшилася на 1,57 долара за баррель, або на 2,1% - до 75,82 долара за баррель. Спотова ціна на нафту марки Brent до 14.39 мск підвищилася на 0,40 долара чи на 0,5% - до 76,97 долара за баррель.

За підсумками четверга вартість жовтневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI складала 74,25 долара за баррель.

МЕА у своїй серпневій доповіді, опублікованій у п'ятницю, не змінило прогноз світового попиту на нафту у 2011 році, залишивши його на рівні 87,9 мільйонів баррелів на день.

За даними, опублікованими у четвер міністерством праці США, число первинних заявок на допомгу з безробіття в США за минулий тиждень впало на 27 тисяч. А дані з КНР говорять про те, що країна збільшила імпорт нафти.

"Усі сподіваються, що Китай врятує нафтовий ринок, чим він і займається", - заявив голова аналітичного підрозділу Commerzbank AG з Франкфурту Ойген Вайнберг (Eugen Weinberg).