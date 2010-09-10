Україна і Росія у вересні розпочнуть узгодження проекту кредитної угоди з добудови 3-го і 4-го енергоблоків ХАЕС

Робочі групи урядів України і Російської Федерації у середині вересня мають намір розпочати узгодження проектів кредитної і гарантійної угод з добудови енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС.

Про це повідомив сьогодні журналістам генеральний директор відокремленого підрозділу НАЕК «Енергоатом» «Атомпроектінжиніринг» Володимир БРОННІКОВ.

«На середину вересня запланований контакт робочих груп з двох сторін, після якого будуть відомі деталі», – сказав він.

У той же час, як повідомляється на сайті Державного комітету з ядерного регулювання України (ДКЯРУ), сьогодні відомство узгодило графік підготовки і будівництва енергоблоків №3 і №4 Хмельницької станції, наданий Міністерством палива та енергетики. Регулятор узгодив графік за умови включення у перелік передбачених ним заходів обгрунтування можливості інтеграції установки ВВЕР-1000/В-392 в існуючі будівельні конструкції енергоблоків.

Як уточнив В.БРОННІКОВ, затверджений ДКЯРУ графік не передбачає чітких дат початку будівництва на об`єкті у зв`язку з невирішеністю питань відкриття фінансування в рамках угоди між урядами Росії і України, підписаної в червні ц.р.

У той же час, орієнтовними датами завершення будівництва блоків у разі відкриття фінансування вже цього року, за розрахунками НАЕК «Енергоатом», є 2016 і 2017 роки.

Як повідомляв УНІАН, 9 червня ц.р. Кабінет Міністрів України і уряд Російської Федерації підписали рамкову угоду про добудову третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС.

Угодою передбачається, що російська сторона забезпечує фінансування проекту в обсязі, необхідному для проектування, будівництва і введення в експлуатацію блоків, зокрема для оплати послуг і товарів, які поставляються з РФ в Україну.

18 травня голова правління Сбербанку Росії Герман ГРЕФ повідомив, що банк має намір спільно з компанією «Росатом» взяти участь у фінансуванні добудови енергоблоків на Хмельницькій АЕС.

Довідка УНІАН. Переможцем міжнародного конкурсу з вибору типу реакторної установки для будівництва 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС в жовтні 2008 року стала російська компанія «Атомбудекспорт». У конкурсі, окрім «Атомбудекспорту», брали участь американська Westinghouse і південнокорейська KEPCO. Мінпаливенерго затвердило рішення міжвідомчої комісії про визнання переможцем конкурсу «Атомбудекспорту», який представив проект реакторної установки В-392Б, розроблений для Балаковської АЕС в Росії.

З метою реалізації проекту 18 лютого 2009 р. Кабінет Міністрів ухвалив постанову №118 «Про першочергові заходи з будівництва 3-го і 4-го енергоблоків ХАЕС ». У ньому чітко визначений тип реакторної установки і замовник будівництва – НАЕК «Енергоатом». Також спрощена процедура закупівлі основного устаткування й проектування нових енергоблоків – у одного постачальника. Попередня вартість спорудження 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС становить близько 15 млрд. грн.

Раніше президент НАЕК «Енергоатом» Юрій НЕДАШКІВСЬКИЙ заявляв, що фінансування проекту здійснюватиметься таким чином: 85% – російська сторона надає кредит із ставкою Libor+3% і 15% – українська сторона. Погашення тіла кредиту – через 6 місяців після введення в експлуатацію нових енергоблоків.

10 квітня ц.р. прем`єр-міністр Російської Федерації Володимир ПУТІН заявив, що Росія розглядає можливість кредитування будівництва 3-го і 4-го енергоблоків ХАЕС у розмірі 5-6 млрд. дол.