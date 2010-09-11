Розроблено концепцію програми промбезпеки у вугільній галузі

У Міністерстві вугільної промисловості України розроблено концепцію Програми охорони праці і промислової безпеки у вугільній галузі на 2011-2015 рр., фінансування якої передбачається в обсязі 2 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор Департаменту охорони праці і промислової безпеки Міністерства вугільної промисловості Ігор ЯЩЕНКО у Донецьку, де проходила XI міжнародна виставка вуглевидобувних і переробних технологій «Вугілля/Майнінг – 2010».

За його словами, Департаментом вже розроблена концепція Програми, яка називатиметься «Підвищення рівня охорони праці і промислової безпеки у вугільній галузі на 2011-2015 рр.»., і вона «надсилається до Кабміну і передбачає фінансування 2 млрд. грн. на 5 років».

І.ЯЩЕНКО зазначив, що нова програма «має 8 напрямів, один із них – автоматизація виробничих процесів, і найголовніше – виключення впливу людини на виробничі процеси, особливо там, де це небезпечно».

У той же час керівник Департаменту підкреслив, що в новій програмі буде дотримана наступність з попередньою аналогічною програмою, що реалізовується в 2006-2010 роках. «Якщо говорити про відмінності цих двох програм, то я б не хотів підкреслювати відмінності, хотів би сказати про наступність. При ухваленні першої програми були закладені фундаментальні принципи, які розвивалися, почали працювати і які ще не завершені», - пояснив І.ЯЩЕНКО. Він нагадав, що у попередній програмі, ухваленій ще у 2006 році, була розроблена Система комплексної безпеки (СКБ), і поки що її впроваджено лише на одній шахті ім. Кирова ДП «Макєєввугілля». Також планувалося впровадження на українських шахтах сучасної системи безпеки УТАС - «Уніфікованої телекомунікаційної системи диспетчерського контролю і автоматизованого управління гірськими машинами і технологічними комплексами».

Але І.ЯЩЕНКО підкреслив, що, на жаль, свої корективи до термінів реалізації програмних планів внесла економічна криза.

«При реалізації програми 2006-2010 рр., безумовно, на 100% завадив кризовий рік, - сказав директор Департаменту. - Минулого року вона була профінансована на 10%, цього року - поки не фінансується».

Підводячи підсумки попередніх 5 років роботи в цьому напрямі, І.ЯЩЕНКО акцентував, що сьогодні «потрібний цільовий збалансований документ, який би визначив усі дії як підприємств держвласності, так і приватних, науково-дослідних інститутів, міністерства у плані удосконалення системи управління охорони праці, промислової безпеки і в цілому науки і техніки». Директор Департаменту висловив сподівання, що всі ці моменти вдалося врахувати при розробці нової 5-річної програми безпеки праці вугільників.