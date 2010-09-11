На Луганщині виявлено підпільний трубопровід для перекачування дизпалива з Росії

Співробітники відділу прикордонної служби «Краснодон» виявили в Перевальскому районі Луганської області кількакілометровий трубопровід, який використовувався для контрабандного постачання з території Російської Федерації дизпалива.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної прикордонної служби України.

Згідно з повідомленням, прикордонники знайшли трубопровід на одному з приватних подвір’їв у населеному пункті Сєверний. Під час перевірки території, загородженої високим парканом з профільованої бляхи, була знайдена труба діаметром 100 міліметрів, яка йшла в землю. Комунікація була прокладена в бік Росії із використанням дорогого професійного обладнання для горизонтального буріння.

Прикордонники поінформували про підпільний трубопровід СБУ, прокуратуру, митницю, МНС, МВС, екологічну службу, а також російських колег. Виявлену трубу залили бетоном.

Як зазначається в повідомленні, у Луганській області і раніше виявляли спроби незаконного перекачування через кордон пального через підпільні трубопроводи. Проте довжина їх не перевищувала кількох сотень метрів. Кінці таких трубопроводів переважно виходили на подвір’я, розташовані у безпосередній близькості до державного кордону.