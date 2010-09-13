Азаров: від стабільності нафтогазової галузі залежить розвиток економіки в цілому

Від стабільного функціонування нафтогазової галузі значною мірою залежать темпи розвитку економіки нашої держави в цілому, а отже, її могутність, безпека і повага з боку міжнародної спільноти.

Таке переконання висловив прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ у привітанні з нагоди Дня працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України, повідомляє Департамент інформації та масових комунікацій Секретаріату КМУ.

Прем’єр-міністр подякував працівникам нафтогазової промисловості за напружену працю, пов’язану з видобутком, транспортуванням та переробкою нафти і природного газу.

“Завдяки стабільній роботі підприємств нафтогазової галузі забезпечується газопостачання споживачів України і надійний транзит нафти та газу в країни Центральної і Західної Європи”, зазначив М.АЗАРОВ.

Він висловив особливу вдячність працівникам дочірньої компанії «Укргазвидобування», які в цьому році святкують 60-річчя з дня відкриття Шебелинського газоконденсатного родовища – найбільшого на той час на території Європи, а також працівникам державного акціонерного товариства «Чорноморнафтогаз», які святкуватимуть 50-річчя з дня відкриття на півострові Крим першого Задорненського родовища з промисловими запасами природного газу.

“Попереду реалізація нових проектів, спрямованих на збільшення видобутку нафти та природного газу, реконструкцію газотранспортної системи, диверсифікацію поставок енергоносіїв, підвищення ефективності роботи галузі”, - наголосив прем’єр-міністр і побажав працівникам нафтогазової промисловості міцного здоров’я, достатку, щастя, успіху та подальших професійних досягнень у забезпеченні енергетичної могутності держави.