ЗМІ: Хорошковський доручив до 20 вересня передати до суду справи щодо Діденка та Макаренка

Голова Служби безпеки України Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ доручив своїм підлеглим до 20 вересня передати до суду кримінальні справи проти екс-першого заступника голови НАК "Нафтогаз України" Ігоря ДІДЕНКА і екс-голови Держмитслужби Анатолія МАКАРЕНКА.

Про це повідомляє журнал "Фокус" з посиланням на джерело в СБУ.

За словами джерела, кримінальні статті, за якими звинувачують колишніх чиновників Юлії ТИМОШЕНКО, нібито повинні бути посилені.

“Якщо зараз МАКАРЕНКО звинувачується за статтею недбалість, то до моменту передачі до суду його справа має бути перекваліфікована за статтею привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем”, - наголошує джерело.

“У Діденка ж стаття привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем має бути замінена на статтю перевищення влади або службових повноважень”, - повідомляє "Фокус".

“Звичайно, до 20 вересня до суду справа може й не дійти. Все залежить від того, скільки обвинувачені будуть ознайомлюватися зі справами. Там вже не один том і теоретично, вони можуть читати кожен день по одному абзацу”, - зауважило джерело в СБУ.

Крім того, за даними джерела, в справі з`явилася товарознавча експертиза з оцінкою вартості газу, що належить "РосУкрЕнерго", в крадіжці якого зараз і звинувачують І.ДІДЕНКА з А.МАКАРЕНКОМ.