Україна запропонує країнам-інвесторам приєднатися до управління ГТС
Єврокомісія профінансує розробку ТЕО двох проектів...
Україна має намір залучити до модернізації своєї газотранспортної системи Європейський Союз, Росію та низку інших країн.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні журналістам після зустрічі з Президентом Єврокомісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ.
«Ми спільно почнемо працювати над модернізацією ГТС з іншими країнами, крім ЄС та Росії», - сказав він.
Водночас Президент України не уточнив, які саме країни можуть бути залучені до модернізації ГТС.
Разом з тим він зазначив, що Україна розглядає варіант, згідно з яким запропонує країнам-інвесторам приєднатися до управління українською газотранспортною системою.
Як повідомляв УНІАН, 23 березня 2009 року в Брюсселі відбулася Міжнародна інвестиційна конференція з модернізації української газотранспортної системи, за підсумками якої було схвалено декларацію. Згідно з документом, уряд України взяв на себе низку зобов`язань з імплементації європейського законодавства щодо регулювання ринку газу. Крім того, Україна пообіцяла забезпечити прозорість інвестицій.
Міністерство палива та енергетики України має намір залучити 6,5 млрд. дол. на реалізацію інвестиційних з модернізації ГТС до 2018 року.
2 серпня міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО повідомив, що інвестиції в модернізацію української газотранспортної системи у розмірі 1,2 млрд. дол. дозволять щороку економити до 1,5 млрд. куб. м газу, який використовується для перекачування газу до Європи.
«Є технічний план реконструкції, наша делегація працює щодо нього з Євросоюзом для отримання під ці роботи пільгових кредитів. За три роки треба замінити трубопроводів на суму приблизно 300 млн. доларів, і ще 800 млн. доларів піде на заміну 60 газоперекачувальних агрегатів і пов`язану з ними структуру. Це дозволить економити приблизно мільярд кубів газу цього року і ще 500 млн. наступного», - сказав Ю. БОЙКО.
При цьому він додав, що «у результаті використовуватимемо для перекачування газу до Європи не 4, а 3 млрд. кубів газу, який ми купуємо у Росії».
Кім того, Європейська комісія профінансує розробку техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) двох проектів в енергетичній сфері України, заявив сьогодні журналістам президент Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ після зустрічі з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.
«Ми профінансуємо два ТЕО, які розпочнуться наступного тижня», - сказав він.
Президент Єврокомісії не уточнив, про які проекти йдеться, зазначивши лише, що ці проекти стосуються модернізації української газотранспортної системи.