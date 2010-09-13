У разі злиття "Газпрому" та "Нафтогазу" транспортувати газ буде "Газпром"

У разі отримання доступу і освоєння Україною родовищ на території Російської Федерації у рамках обговорюваного зараз проекту створення СП між НАК "Нафтогаз України" і ВАТ "Газпром", транспортування газу до українського кордону здійснюватиме "Газпром".

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив під час круглого столу заступник спікера Державної Думи РФ, президент Російського газового співтовариства Валерій ЯЗЄВ.

"Хочу нагадати, що законом про експорт газу єдиним експортером газу з Росії визначений "Газпром" або його стовідсоткові дочки", - сказав В. ЯЗЄВ.

При цьому він зазначив, що конкретна схема з питань власності і транспортування газу буде предметом переговорів двох господарюючих суб'єктів, а також на урядовому рівні. Зокрема, можуть обговорювати два варіанти: або власником газу на самих родовищах буде українська компанія або Україна ставатиме власником на кордоні. Президент Російського газового співтовариства також сказав, що мусована нині критика вигідності видобутку на запропонованих Україні родовищах, а саме Астраханському і на острові Ямал, невиправдана. Він зауважив у зв'язку з цим, що Астраханське родовище географічно ближче до кордону України, а умови видобутку на о. Ямал, де розвідані запаси газу складають близько 16 трлн. кубометрів, не відрізняються за умовами від інших російських родовищ.

В. ЯЗЄВ дав зрозуміти, що пропозиція Росії адекватна тим активам, які Україна може запропонувати у разі злиття компаній. "Потрібно зрозуміти, що у відповідь пропонують, - шоколадку, чи що, у вигляді деградованої ГТС? Потрібні мільярди і мільярди для підтримки її працездатності, не кажучи про її модернізацію і реконструкцію", - сказав заступник голови Держдуми РФ.

Як повідомляв УНІАН, 28 травня голова правління ВАТ "Газпром" Олексій МІЛЛЕР за підсумками зустрічі в Москві з міністром палива та енергетики України Юрієм БОЙКОМ повідомив, що спільне підприємство "Газпрому" і "Нафтогазу" на першому етапі може бути створене на паритетних основах.

25 червня О. МІЛЛЕР заявив, що "Газпром" готовий внести до спільного підприємства з "Нафтогаз Україна" родовище із запасами 1 трлн. куб. м газу.

7 вересня на зустрічі з журналістами О. МІЛЛЕР сказав, що співпраця ВАТ "Газпром" і НАК "Нафтогаз України" повинна завершитися злиттям цих двох компаній.

За його словами, спочатку сторони створять спільне підприємство, до якого увійдуть активи "Газпрому" і "Нафтогазу", а другий крок, - це злиття "Газпрому" і "Нафтогазу".

"Нам не цікаве створення СП заради самого СП", - додав голова правління "Газпрому".