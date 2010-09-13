Росія не відмовиться від «Південного потоку», але готова скоректувати плани - Язєв

Росія готова "скоректувати плани" щодо "Південного потоку" - якщо Україна піде на об'єднання "Газпрому" з НАК "Нафтогазом" - але не збирається від нього відмовлятися.

Про це в ході відеомосту Москва - Київ на тему: "Росія і Україна : енергетична безпека. Чи є альтернатива співпраці"? повідомив заступник голови Держдуми РФ, президент "Російського газового суспільства" Валерій ЯЗЄВ.

"Якщо буде вирішено питання об'єднання "Гапрому" і "Нафтогазу", то, найшвидше, буде корекція планів щодо "Південного потоку", - заявив В. ЯЗЄВ. При цьому він додав, що російська сторона не може "чекати роками, поки Україна прийме рішення - буде або не об'єднуватися".

Він пояснив це тим, що є терміни зі створення "Південного потоку", і тому російська сторона не може порушувати зобов'язання перед учасниками проекту. "Тому Україні треба швидше визначатися", - сказав він. За його оцінками, в Україні також розуміють, що у разі запуску "Південного потоку" і "Північного потоку" монополізм України у об'ємах прокачування з нинішніх 80% істотно зменшитися.

У той же час, остаточної відмови від "Південного потоку" не буде. "Стала позиція політичного керівництва країни і "Газпрому" - ми від "Південного потоку" не відмовляємося. Тому Болгарія нехай буде спокійна. Ми все одно будуватимемо "Південний потік".

Довідка УНІАН. Газопровід "Південний потік" (South Stream) планують побудувати до 2013 року. Витрати на увесь проект оцінюють приблизно в 25 мільярдів доларів. Газопровід буде прокладений по дну Чорного моря до Болгарії, а потім розділиться на дві гілки. Одна пройде через Грецію до Італії, а друга - через Сербію і Угорщину до Австрії. Пропускна спроможність трубопроводу, як очікують, складе 47-63 мільярди кубометрів газу на рік.