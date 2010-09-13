Язєв вважає недоцільним гарантувати Україні об’єми прокачки газу
Президент Російського газового товариства Валерій ЯЗЄВ вважає недоцільним гарантувати Україні об'єми прокачування газу по її території.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час відеомосту Москва - Київ на тему: "Росія і Україна : енергетична безпека. Чи є альтернатива співпраці"?.
За словами В. ЯЗЄВА, російській стороні недоцільно надавати Києву гарантії, не маючи гарантій з оплати і об'ємів споживання в Україні і в Європі.
"Навіщо нам зв'язувати себе зобов'язаннями? Україна хіба узяла на себе якісь гарантії з прокачування, з об'ємів споживання"? - сказав він.
Президент Російського газового товариства припустив, що теоретично на переговорах можна гарантувати мінімально можливі об'єми, але і вони мають бути "істотно нижчі, ніж сьогодні прокачується газу".
"Я не бачу ніяких поступок і переміщень з українського боку, щоб вони диктували "Газпрому". Я б нічого не гарантував", - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, Україна хоче отримати гарантії від ВАТ "Газпром" на завантаженість своєї газотранспортної системи.
Про це заявив 20 серпня міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО під час робочої зустрічі з головою правління "Газпрому" Олексієм МІЛЛЕРОМ, на якій обговорювалося питання стратегічного партнерства двох країн в енергетичній сфері.
"Ми хочемо отримати гарантії від "Газпрому", що будуть достатні об'єми транзиту. Переговори з Росією спрямовані на те, щоб ми не залишилися в стороні від транспортних потоків російського газу", - підкреслив міністр.