Росія не розглядає можливості зміни формули ціни на газ для України
Росія не розглядає можливості зміни формули ціни на газ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник голови Держдуми РФ, президент Російського газового товариства Валерій ЯЗЄВ під час відеомоста Москва – Київ на тему: «Росія і Україна: енергетична безпека. Чи є альтернатива співпраці?».
«Що стосується формули ціни на газу - немає ніяк переговорів і бути не може», - заявив В.ЯЗЄВ.
Він нагадав, що в 2009 році були підписані угоди, що встановлюють формулу ціни на газ на 11 років.
«З погляду Росії, це цілком справедливі умови, і вони сьогодні реалізуються», - сказав В.ЯЗЄВ, додавши, що єдина поступка «Газпрому» стосується вибору обов'язкових обсягів газу.
Як повідомляв УНІАН, 25 серпня прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що Україна наполягає на перегляді газових контрактів з Російською Федерацією і має намір переконати російську сторону в необхідності це зробити. «Ми ставимо за мету переглянути дуже невигідну для України угоду з Російською Федерацією, і наполегливо переконуватимемо наших російських партнерів у необхідності це зробити», - сказав М.АЗАРОВ.
Глава уряду зазначив, що насамперед у контрактах необхідно переглянути формулу формування ціни на газ, що купується Україною в Росії.