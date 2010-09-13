Україна за 8 місяців збільшила виробництво електроенергії на 10,4% – Мінпаливенерго

Виробництво електроенергії в Об'єднаній енергосистемі України (ОЕСУ) у січні-серпні поточного року збільшилося на 10,4%, або на 11,554 млрд. кВт/год, порівняно з аналогічним періодом 2009 року – до 122,221 млрд. кВт/год.

Про це УНІАН повідомили у Міністерстві палива і енергетики України.

Згідно з повідомленням, у січні-серпні п.р. теплові електростанції (ТЕС) збільшили виробництво електроенергії на 12,7%, або на 5,564 млрд. кВт/год, – до 49,515 млрд. кВт/год, атомні електростанції (АЕС) – на 6,9%, або на 3,731 млрд. кВт/год, – до 57,701 млрд. кВт/год, блок-станції і комунальні ТЕЦ – на 9,1%, або на 418 млн. кВт/год, – до 4,999 млрд. кВт/год.

ГЕС і ГАЕС у січні-серпні п.р. наростили виробництво електроенергії на 22,5%, або на 1,837 млрд. кВт/год, – до 10,002 млрд. кВт/год.

У серпні п.р. виробництво електроенергії в ОЕС України зросло на 10,9%, або на 1,434 млрд. кВт/год, порівняно з серпнем 2009 року – до 14,632 млрд. кВт/год.

Як повідомляв УНІАН, Україна планує у поточному році збільшити виробництво електроенергії на 6,1%, або на 10,5 млрд. кВт/год, - до 183,4 млрд. кВт/год, порівняно з 2009 роком.

Довідка УНІАН. Виробництво електроенергії в Об'єднаній енергосистемі України в 2009 році скоротилося на 9,8%, або на 18,768 млрд. кВт/год, порівняно з 2008 роком – до 172 млрд. 907,4 млн. кВт/год.