Україна за 8 місяців збільшила споживання електроенергії на 10,2% – до 119,8 млрд. кВт/год

Споживання електроенергії в Україні, з урахуванням технологічних втрат у мережах (брутто), у січні-серпні поточного року зросло на 10,2%, або на 11,128 млрд. кВт/год, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, – до 119,814 млрд. кВт/год.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві палива і енергетики України.

Згідно з повідомленням, за звітний період обсяг споживання електроенергії кінцевими споживачами (нетто) зріс на 11,1%, або на 9,659 млрд. кВт/год, порівняно з січнем-серпнем 2009 року – до 96,836 млрд. кВт/год.

В аномально спекотному серпні п.р. споживання електроенергії кінцевими споживачами в Україні зросло на 12% порівняно з серпнем 2009 року – до 11,932 млрд. кВт/год. Найбільше цього місяця наростило споживання населення - на 25%, або на 603,5 млн. кВт/год., до 3,017 млрд. кВт/год.

Промислові підприємства у січні-серпні п.р. збільшили споживання електроенергії на 14,9%, або на 6,073 млрд. кВт/год, порівняно з аналогічним періодом 2009 року – до 46,898 млрд. кВт/год. Зокрема, підприємства металургійної промисловості наростили споживання електроенергії на 20,6%, або на 4,355 млрд. кВт/год, – до 25,524 млрд. кВт/год. Транспортні підприємства за вісім місяців збільшили споживання електроенергії на 11,7% – до 6,090 млрд. кВт/год, комунально-побутові – на 1,7%, до 11,979 млрд. кВт/год.

Обсяги споживання електроенергії населенням за вказаний період зросли на 10,5%, або на 2,353 млрд. кВт/год, порівняно з січнем-серпнем 2009 року – до 24,826 млрд. кВт/год.

У цілому частка промисловості в загальному обсягу споживання електроенергії в Україні у січні-серпні п.р. до аналогічного періоду 2009 року зросла з 46,8% до 48,4%, тоді як частка населення скоротилася з 25,8% до 25,6%.

Як повідомляв УНІАН, в 2009 році споживання електроенергії в Україні, з урахуванням технологічних втрат у мережах (брутто), скоротилося на 8,7%, або на 16,151 млрд. кВт/год, порівняно з 2008 роком – до 169,009 млрд. кВт/год. Обсяг споживання електроенергії кінцевими споживачами (нетто) скоротився на 9%, або на 13,332 млрд. кВт/год, порівняно з 2008 роком – до 134,558 млрд. кВт/год.

У 2008 році споживання електроенергії в Україні, з урахуванням технологічних втрат у мережах (брутто), скоротилося на 0,5% порівняно з 2007 роком – до 185 млрд. 187 млн. кВт/год. Споживання електроенергії кінцевими споживачами (нетто) скоротилося на 0,6%, або на 4 млрд. 876,8 млн. кВт/год, – до 147 млрд. 706,6 млн. кВт/год.