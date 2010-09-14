Янукович: Україна має намір залучити до модернізації ГТС Євросоюз, Росію та інші країни
Україна має намір залучити до модернізації своєї газотранспортної системи Європейський Союз, Росію та низку інших країн.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні журналістам після зустрічі з Президентом Єврокомісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ.
«Ми домовились з Президентом Жозе БАРРОЗУ, що ми спільно починаємо роботу над реконструкцією української газотранспортної системи. Ми маємо намір запросити партнерів крім Росії і з інших країн і зробити роботу української газотранспортної системи прозорою за рахунок долучення цих країн-інвесторів до управління цією газотранспортною системою», - сказав він.
Водночас Президент України не уточнив, які саме країни можуть бути залучені до модернізації ГТС.
Як повідомляв УНІАН, 23 березня 2009 року в Брюсселі відбулася Міжнародна інвестиційна конференція з модернізації української газотранспортної системи, за підсумками якої було схвалено декларацію. Згідно з документом, уряд України взяв на себе низку зобов`язань з імплементації європейського законодавства щодо регулювання ринку газу. Крім того, Україна пообіцяла забезпечити прозорість інвестицій.
Міністерство палива та енергетики України має намір залучити 6,5 млрд. дол. на реалізацію інвестиційних з модернізації ГТС до 2018 року.
2 серпня міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО повідомив, що інвестиції в модернізацію української газотранспортної системи у розмірі 1,2 млрд. дол. дозволять щороку економити до 1,5 млрд. куб. м газу, який використовується для перекачування газу до Європи.
«Є технічний план реконструкції, наша делегація працює щодо нього з Євросоюзом для отримання під ці роботи пільгових кредитів. За три роки треба замінити трубопроводів на суму приблизно 300 млн. доларів, і ще 800 млн. доларів піде на заміну 60 газоперекачувальних агрегатів і пов`язану з ними структуру. Це дозволить економити приблизно мільярд кубів газу цього року і ще 500 млн. наступного», - сказав Ю. БОЙКО.
При цьому він додав, що «у результаті використовуватимемо для перекачування газу до Європи не 4, а 3 млрд. кубів газу, який ми купуємо у Росії».