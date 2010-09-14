ТСК ВР щодо «РосУкрЕнерго» проведет засідання 16 вересня
10:35, 14 вересня 2010Енергетика
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На 10.00 16 вересня переноситься засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України щодо рішення Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма, розслідування фактів корупційної діяльності ЗАТ "РосУкраЕнерго" і причетності до цього посадових осіб органів державної влади та арешту екс-голови Державної митної служби Анатолія МАКАРЕНКА.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, засідання відбудеться за адресою: вул. Грушевського, 18/2, к. 11.
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Як повідомляв УНІАН, учора, 13 вересня, ЗМІ повідомляли, що на засіданні ТСК мав виступити міністр палива та енергетики Юрій БОЙКО.
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