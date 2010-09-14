«Газ України» вимагає від ТКЕ повністю сплатити заборгованість за спожитий газ

ДК «Газ України» вимагає від підприємств комунальної теплоенергетики (ТКЕ) до кінця вересня повністю (стовідсотково) сплатити вартість природного газу, спожитого впродовж 2008-2010 рр.

Як повідомляє прес-служба компанії, станом на 13 вересня заборгованість теплопостачальних підприємств (без урахування АК «Київенерго») за спожитий в 2008-2010 роках природний газ досягла 4,68 млрд. грн.

Найбільшими боржниками компанії є підприємства ТКЕ Дніпропетровської (824 млн. грн.), Донецької (785 млн. грн.), Харківської (741 млн. грн.) Луганської (379 млн. грн.), Запорізької (240 млн. грн.), Одеської (226 млн. грн.), Житомирської (126 млн. грн.), Львівської (124 млн. грн.), Київської (113 млн. грн.), Рівненської (100 млн. грн.) областей, а також АР Крим (140 млн. грн.).

Столична енергокомпанія АК «Київенерго» заборгувала ДК «Газ України» за 2008-2010 рр. більш як 521 млн. грн.

На звітну дату підприємства ТКЕ лише на 79% розрахувалися з ДК «Газ України» за природний газ, спожитий упродовж опалювального сезону 2009-2010 рр. (Заборгованість теплокомуненерго перед компанією за цей період перевищує 2,1 млрд. грн.)

Найнижчий рівень розрахунків за спожитий в минулий опалювальний сезон природний газ - у підприємств ТКЕ Луганської (49%), Закарпатської (52%), Житомирської (63%) областей і Севастополя (57%).

Водночас, на 100% забезпечили розрахунки підприємства ТКЕ Миколаївської та Чернівецької областей, на 96% - Полтавської, на 90% - Черкаської та Львівської областей.

Незадовільним також залишається стан розрахунків теплопостачальних компаній і за опалювальний сезон 2008-2009 рр. - 79%. Борг підприємств ТКЕ за цей період перевищує 1,9 млрд. грн.

ДК «Газ України» попереджає, що за наявності у теплокомуненерго заборгованості за природний газ компанія не укладатиме договори на постачання природного газу в майбутньому опалювальному сезоні 2010-2011 рр. і не виділятиме їм планові обсяги природного газу.

Крім того, представники компанії вкотре наголосили, що через значну заборгованість підприємств ТКЕ за газ НАК «Нафтогаз України» вимушена залучати значні кредитні ресурси для своєчасних розрахунків за імпортований природний газ (до 7 числа наступного за розрахунковим місяця).

Довідка УНІАН. Згідно з положеннями статті 13 Закону України "Про теплопостачання", відповідальність за теплопостачання покладена на органи місцевого самоврядування.

Відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 27 грудня 2001 року №1729, імпортований природний газ реалізується в Україні лише за умови стовідсоткової оплати споживачами використаного природного газу.