ДТЕК готовий купити Бурштинський та молдавський перерізи для експорту електроенергії за 1 грн.

Аукціонна комісія НЕК "Укренерго" визначила стартові ціни на 10 лотів, які сьогодні планують виставити на місячний аукціон з надання доступу до міждержавного перерізу для експорту електроенергії у розмірі 1 грн. для кожного лота.

Про це сказано в офіційному повідомленні, оприлюдненому на сайті НЕК "Укренерго".

Нагадаємо, заявки на участь в сьогоднішньому аукціоні подали дві дочірні компанії приватного енергетичного холдингу ДТЕК, ТОВ "Східенерго" і ТОВ "Пауер трейд". При цьому, за даними аукціонної комісії, компанії зацікавили лоти перерізів "Острів Бурштинської ТЕС" (Україна) - енергосистеми Словаччини, Угорщини, Румунії, а також ОЕС України - Молдавська енергосистема.

Згідно з порядком проведення аукціонів, затвердженим у новій редакції Національною комісією регулювання електроенергетики у серпні, аукціонна комісія визначає стартові ціни на лоти, виходячи з максимальної ціни, запропонованої потенційним учасником аукціону. При цьому ця норма не є імперативною, оскільки правила містять обмовку, згідно з якою комісія може виставляти стартову ціну лота на власний розсуд.

Нагадаємо також, що на вересневий місячний аукціон стартова ціна лотів так званого перерізу Бурштинського складала від 404,6 тис. грн. до 1,618 млн. грн., на лоти перерізу ОЕС України - Молдавська енергосистема - від 269,7 тис. грн. до 1,348 млн. грн.

ТОВ "Східенерго" вже брало участь у річному аукціоні організованому НЕК "Укренерго", і придбало на ньому послуги із забезпечення пропускної спроможності в об`ємі 150 МВт (Бурштинський переріз) на період з 1 січня по 31 грудня 2010 року. Проте, у червні компанія ініціювала розірвання договору з "Укренерго" у зв`язку з несприятливою ціновою кон`юнктурою на європейському ринку. Договір був розірваний в липні 2010 року.

Дочірня компанія ДТЕК - ТОВ "Пауер Трейд" - з липня виступає в ролі оператора паралельної роботи енергосистем України і Молдови. На сьогоднішній місячний аукціон НЕК "Укренерго" виставило 495 МВт Бурштинського перерізу (6 лотів), а також 400 МВт Молдавського перерізу (5 лотів).

Довідка УНІАН. З 2010 року Україна перейшла на нову модель організації експортних постачань електроенергії, згідно з якою учасники ринку придбавають на аукціонах у оператора магістральних мереж НЕК "Укренерго" доступ до транскордонних ЛЕП, по яких здійснюється експорт.

У 2009 році Україна скоротила експорт електроенергії на 49,2%, або 3,867 млрд. кВт/год, порівняно з 2008 роком - до 4 млрд. кВт/год.

Минулого року Україна експортувала електроенергію в Словаччину, Угорщину, Білорусь, Польщу і Румунію. Експорт електроенергії здійснювало ДПВД "Укрінтеренерго", яке купувало її на Гуртовому ринку електроенергії за тарифом, встановленим Національною комісією регулювання електроенергетики.