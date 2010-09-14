Україна відновлює транзит казахської нафти

Президенти України і Казахстану Віктор ЯНУКОВИЧ і Нурсултан НАЗАРБАЄВ домовилися про збільшення на 8 млн. тонн обсягів транзиту казахської нафти через українську територію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ повідомив на прес-конференції, що відбулась сьогодні після завершення переговорів з Н.НАЗАРБАЄВИМ.

«Ми домовилися, що на порядок 8 млн. тонн ми збільшили транзит нафти через Україну, з яких певна частина, яка необхідна для українських нафтопереробних заводів, може бути залишеною відповідно до окремої угоди», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

У свою чергу Н.НАЗАРБАЄВ також позитивно оцінив результати переговорів, зокрема в енергетичній галузі.

«До втручання Віктора Федоровича транспортування казахської нафти через територію України було призупинено. Зараз ці заборони скасовані і таке транспортування відновилося», - уточнив ситуацію Н.НАЗАРБАЄВ.

Довідка УНІАН. Скандал навколо казахської нафти вибухнув у кінці 2009 року. Тоді в «Казтрансойл» заявили, що «Укртранснафта» письмово сповістила про одностороннє розірвання з 26 січня 2010 р. договору про транспортування казахстанської нафти територією України. Переговори нафтооператорів, зокрема щодо ставки транзиту, завершилися тим, що Казахстан вирішив переорієнтовувати маршрут постачань нафти до Європи, перенаправивши потоки через Польщу. (Детальніше читайте тут).

***З початку ц.р. збільшено тариф на транспортування нафти нафтопроводом «Дружба» територією України до EUR6,6 за 1 т ($9,1 за 1 т) проти колишнього тарифу $7,85 за 1 т. На той момент з урахуванням зниження курсу євро транзит територією України подорожчав майже на 15%.

Графік експорту нафти передбачав транзит обсягів південною гілкою Дружби з січня по березень 2010 року в обсязі 1,356 мільйона тонн, зокрема 756 тисяч тонн до Словаччини і 600 тисяч тонн до Угорщини. При цьому через транзитні перестрілки у січні постачання до Словаччини склали тільки 340 тисяч тонн, а до Угорщини і Польщі вони не здійснювалися взагалі. А відвантаження до Словаччини і Угорщини в лютому взагалі не планувалося.