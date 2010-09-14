Україна, Росія та Казахстан будуть спільно виробляти ядерне паливо

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє про досягнуті домовленості щодо приєднання держави до російсько-казахстанського проекту з виробництва палива для атомних електростанцій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В. ЯНУКОВИЧ заявив на прес-конференції, яка відбулася сьогодні після завершення його переговорів з Президентом Казахстану Нурсултаном НАЗАРБАЄВИМ.

"Ми домовилися про те, що Україна братиме участь в розвитку бази з виробництва ядерного палива. Цю базу вже багато років розвивають (Казахстан - УНІАН) спільно з Росією. Україна не мала до сьогоднішнього дня ніякого відношення", - сказав В. ЯНУКОВИЧ.

У зв'язку з цим він повідомив про попередню домовленість з Президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ з цього питання. "Сьогодні можна сказати, що вже є трибічна домовленість, що Росія, Казахстан і Україна на рівних - 33% кожна сторона матиме частку цього проекту", - заявив Президент України і підкреслив, що такий напрям співпраці є дуже вигідним для усіх трьох держав.

Як також уточнив В. ЯНУКОВИЧ, йдеться про реалізацію цього проекту у тому числі і на території України через будівництво одного із заводів з виробництва палива для АЕС.