Ціна нафти зменшується

Вартість нафти знижується на торгах у среду на фоні зростання запасів сировини у США та поліпшення ситуації довкола нафтепровода Канада-США, повідомляє РІА Новости.

Вартість жовтневих ф`ючерсів на американску легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на електроних торгах у Нью-Йорку станом на 8.15 мск знизилася на 0,59 доллара, або на 0,77% - до 76,21 долара за баррель. Спотова ціна на північноморську нафтову суміш марки Brent на 8.24 мск зменьшилася на 0,01 долара, чи на 0,01% - до 78,41 долара за баррель.

За підсумками вівторка вартість жовтневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки WTI на Нью-Йоркській біржі NYMEХ знизилася на 0,39 долара - до 76,80 долара за баррель.