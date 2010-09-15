Нафта ОПЕК подорожчала

Ціна нафтового "кошика" ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) у вівторок, 14 вересня, підвищилася на 0,48 долара - до 75,54 долара за баррель з 75,06 долара за баррель у попередній день торгів, виходить з опублікованого у вівторок повідомлення організації, повідомляє РІА Новини.

У серпні 2010 року середня ціна барреля нафти ОПЕК склала 74,15 долара, в липні - 72,51 долара, в червні - 72,97 долара, в травні - 74,48 долара, в квітні - 82,33 долара, в березні - 77,21 долара, в лютому - 72,99 долара, в січні - 76,01 долара.

Рекорд ціни "кошика" був встановлений 3 липня 2008 року - 140,73 долара за баррель. Середня ціна за підсумками 2009 року виявилася більш ніж удвічі нижчою - 61,06 долара за баррель.

У березні 2008 року "кошик" був розширений до 12 сортів нафти за рахунок Еквадору. Таким чином, нині ціна "кошика" ОПЕК визначається як середній арифметичний показник фізичних цін наступних сортів нафти, що добувають країни картеля, : Saharan Blend (Алжір), Girassol (Ангола), Oriente (Еквадор), Iran Heavy (Іран), Basra Light (Ірак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Лівія), Bonny Light (Нігерія), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудівська Аравія), Murban (ОАЕ) і BCF 17 (Венесуела).