СБУ підтвердила затримання у Росії екс-заступника головбуха «Нафтогазу»

У СБУ підтверджують факт затримання 10 вересня у Волгограді (Росія) колишнього заступника головного бухгалтера НАК "Нафтогаз України" Марії КУШНІР.

Як передає кореспондент УНІАН, начальник прес-центру СБУ Марина ОСТАПЕНКО повідомила, що затримання М. КУШНІР відбулося при взаємодії з правоохоронними органами РФ.

Зараз СБУ у взаємодії з Генеральною прокуратурою вживає заходи з екстрадиції вказаної особи на територію України. За словами М. ОСТАПЕНКО, сьогодні СБУ направить в Генпрокуратуру усі необхідні документи.

"Ми сподіваємося, що екстрадиція відбудеться в максимально короткі терміни відповідно до чинного законодавства", - сказала вона.

При цьому М. ОСТАПЕНКО нагадала, що 23 червня цього року до М. КУШНІР у рамках розслідування кримінальної справи, порушеної до посадовців НАК "Нафтогаз України" за розтрату чужого майна (розмитнення газу компанії "РосУкрЕнерго" на користь "Нафтогазу" - УНІАН), було порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки).

У той же час у зв`язку з тим, що М. КУШНІР переховувалася від слідства, вона була оголошена в розшук, а 9 вересня також порушена кримінальна справа по ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем).

Судом відносно вказаної особи обраний запобіжний захід - узяття під варту.

Як повідомляв УНІАН, у справі "РосУкрЕнерго" на цей час під вартою знаходяться два високопосадовці, які працювали в уряді Юлії ТИМОШЕНКО, - колишній перший заступник голови НАК "Нафтогаз України" Ігор ДІДЕНКО і екс-начальник Державної митниці Анатолій МАКАРЕНКО.