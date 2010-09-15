Мінпромполітики: Нафтогаз має намір відключити від газопостачання метпідприємства-боржників

НАК "Нафтогаз України" має намір найближчим часом, без попередження, відключити від газопостачання металургійні підприємства, які не погасили заборгованість за газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра промислової політики України Сергій БІЛЕНЬКИЙ сьогодні в Дніпропетровську на балансовій нараді представників підприємств гірничо-металургійного комплексу.

За його словами, цей намір "Нафтогазу" готовий підтримати уряд.

"За останні півроку Мінпромполітики робило усі можливі кроки, щоб підприємства, що мають заборгованість, отримували газ для виробництва. Проте в цей момент міністерство нічого не може зробити. Ми можемо тільки попереджати підприємства", - сказав замміністра.

С. БІЛЕНЬКИЙ зазначив, що на поточному тижні міністерство надіслало на підприємства офіційні листи з проханням в найкоротші терміни погасити заборгованість за газ.

Він уточнив, що за останні три місяці заборгованість за газ на більшості підприємств ГМК істотно скоротилася, проте борги залишаються на досить серйозному рівні.

Заступник міністра повідомив, що "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод" заборговував за газ 122,7 млн. грн., Дніпровський металургійний комбінат ім. Дзержинского - 26,7 млн. грн., Алчевський металургійний комбінат - 21,3 млн. грн. "Інтерпайп Ніко Тьюб" - 15,3 млн. грн., металургійний завод Краматорська - 9,3 млн. грн..