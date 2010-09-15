Україна планує освоїти повний цикл виготовлення ТВС до 2020 року

Завод з фабрикації ядерного палива, до будівництва якого Україна планує приступити в 2011 році, повинен освоїти повний цикл виготовлення тепловиділяючих складок (ТВС) до 2020 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістів президент НАЕК "Енергоатом" Юрій НЕДАШКОВСЬКИЙ у Києві.

За його словами, програмою розвитку власного уранового виробництва передбачено, що до 2013 року завод освоїть технологію зборки ТВС, а надалі - технологію виготовлення трубок реконверсії урану, спікання паливних таблеток.

"Головне завдання - освоєння виготовлення складок. До 2015 року ми повинні повністю забезпечити нові блоки АЕС паливом", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня Україна відкрила процедуру конкурсу з відбору технології і партнера з будівництва заводу з фабрикації ядерного палива, запросивши до участі в конкурсі ВАТ "ТВЕЛ" (Російська Федерація) і Westinghouse Electric Company (США). Переможцем конкурсу визнаний російський державний концерн "ТВЕЛ". Відповідне рішення прийняла міжвідомча комісія 2 вересня 2010 року.

Після надання повідомлень учасникам конкурсу планують, що міжвідомча комісія передасть документацію про підсумки конкурсу на затвердження Кабінету міністрів України з рекомендацією визначити партнером з будівництва заводу ВАТ "ТВЕЛ".

Довідка УНІАН. Згідно з Енергетичною стратегією Україна планувала до 2014 року побудувати власний завод з фабрикації ТВС (тепловиділяючих складок).

Згідно з затвердженою у вересні 2009 року Кабінетом міністрів державною цільовою програмою "Ядерне паливо України", будівництво заводу з виробництва ядерного палива планують завершити у 2013 році.

Вартість будівництва оцінюють у 1,679 млрд. грн., з яких 1,092 млрд. грн. планують залучити як інвестиції.