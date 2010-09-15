«Нафтогаз» не веде переговорів з «РосУкрЕнерго» з питання відшкодування газу - Бакулін

НАК "Нафтогаз України" не веде переговорів з компанією "РосУкрЕнерго" з питання виконання рішення Арбітражного інституту Стокгольмської торговельної палати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Євген БАКУЛІН.

Відповідаючи на питання, чому "Нафтогаз" визнав у Стокгольмському арбітражному суді програшне для себе рішення, що нібито записане в його тексті, Є. БАКУЛІН заявив: "Розумієте, ви сьогодні ставите замовні питання. Тому мені б не хотілося вступати у цю полеміку, тому що в ній немає істини".

"Ми діятимемо тільки у рамках закону за рішенням цього питання", - додав він.

При цьому Є. БАКУЛІН повідомив, що на цей момент НАК "Нафтогаз" ніяких переговорів про форму і порядок відшкодування 11 млрд. кубометрів газу з "РосУкренерго" не веде.

"Ми поки спілкуємося через суд", - заявив голова правління НАК "Нафтогаз України".

Як повідомляв УНІАН, 8 червня Арбітражний інститут Стокгольмської торговельної палати зобов'язав НАК "Нафтогаз України" повернути компанії "РосУкрЕнерго" 11 млрд. куб. м газу і надати додатковий об'єм газу у розмірі 1,1 млрд. куб. м у якості неустойки за порушення умов контракту.

Крім того, суд зобов'язав "Нафтогаз" заплатити "РосУкрЕнерго" 197 млн. дол. за порушення контракту.