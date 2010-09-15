Умови транзиту казахстанської нафти ще не визначено – Бакулін

Остаточні умови транзиту казахстанської нафти ще не визначені.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам голова НАК "Нафтогаз України" Євген БАКУЛІН.

"Це питання сьогодні в роботі, і, безумовно, воно не просте. Ми думаємо, що найближчим часом по ньому вже буде об'єктивніше економічне розуміння, яке дозволить діяти нам далі. Зараз ми це питання допрацьовуємо", - сказав Є.БАКУЛІН.

За його словами, остаточні розрахунки залежатимуть від маршрутів прокачування, умов переробки і реалізації казахстанської нафти на внутрішньому ринку України і за її межами.

Потенційними споживачами казахстанської нафти в Україні Є. БАКУЛІН назвав "недовантажені високотехнологічні заводи" - це Кременчуцький НПЗ, Лисичанський НПЗ, Одеський НПЗ, який здійснив реконструкцію. Щодо обсягів транзиту, голова НАК пояснив, що найближчим часом поетапно вони будуть доведені до рівня 8 млн. тонн на рік. Є. БАКУЛІН не виключив і подальше збільшення об'ємів прокачування, у тому числі, і за рахунок відкриття нових родовищ в Казахстані до 2015 року. "З урахуванням цього ми будуємо велику перспективну програму", - сказав Є.БАКУЛІН.

Як повідомляв УНІАН, Президенти України і Казахстану Віктор ЯНУКОВИЧ і Нурсултан НАЗАРБАЄВ домовилися про відновлення і збільшення об'єму транзиту казахської нафти через українську територію з 6 млн. тонн до 8 млн. тонн на рік.

На початку 2010 року транспортування нафти було припинене унаслідок розбіжностей української і казахстанської сторін з приводу рівня тарифу прокачування.

Перший віце-прем'єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ 8 вересня цього року заявив, що угода між Україною і Казахстаном щодо транзиту нафти в об'ємі 6 млн. тонн підписана, і йде обговорення технічної сторони.