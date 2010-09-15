Польща проведе газові переговори з Росією за участі Єврокомісії 18 вересня

Польсько-російські переговори з питань постачань газу за участю представників Європейської комісії відбудуться у суботу, 18 вересня, у Москві.

Про це повідомив російський посол в Польщі Олександр АЛЄКСЄЄВ.

За словами посла, якого цитують польські ЗМІ, Росію на переговорах представлятиме заступник міністра з питань енергетики Анатолій ЯНОВСЬКИЙ.

О. АЛЄКСЄЄВ зазначив, що сторони планують обговорити зауваження Європейської комісії до затвердженої польським урядом на початку цього року нової газової угоди з Росією.

"Ми дуже зацікавлені в тому, щоб якнайшвидше прийти до згоди. Також ми зацікавлені в тому, щоб наші польські партнери не мали жодних проблем з боку Єврокомісії", - заявив посол. Як повідомляв УНІАН, Єврокомісія вимагає від Польщі змінити запис затвердженої, але ще не підписаної угоди з Росією, яка надає ексклюзивне право росіянам до 2045 року користуватися ямальским газопроводом.

Згідно з європейським законодавством, держави ЄС повинні надавати рівний доступ до транзитної інфраструктури усім бажаючим компаніям.

Довідка УНІАН. Польща з початку 2009 року намагається домовитися з Росією про додаткові постачання газу, які країна втратила через виключення зі схеми постачань швейцарського трейдера "РосУкрЕнерго".

Після року переговорів полякам вдалося погодити текст нової міжурядової угоди, яка визначає умови постачань газу в Польщу до 2037 року і транзиту польською територією російського газу до 2047 року. Угоду планували підписати у квітні, але і досі цього не сталося через зауваження Європейської комісії.

У жовтні-листопаді Польща може бути вимушена обмежувати постачання газу промисловості, якщо доти їй не вдасться підписати цей договір.