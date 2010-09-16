Мінпаливенерго надасть ТСК ВР копію рішення Стокгольмського арбітражу, якщо дозволить СБУ – Бойко

Міністерство палива та енергетики готове надати Тимчасовій слідчій комісії Верховної Ради щодо рішення Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма, розслідування фактів корупційної діяльності ЗАТ "РосУкраЕнерго" і причетності до цього посадових осіб органів державної влади завірену копію оригінального рішення цього арбітражу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання ТСК ВР заявив міністр палива та енергетики Юрій БОЙКО.

Водночас він зауважив, що Мінпаливенерго має звернутися до Служби безпеки України та отримати на це дозвіл. «Якщо цей документ не проходить по кримінальних справах СБУ і ми отримаємо дозвіл СБУ, то ми готові надати його комісії», - сказав Ю.БОЙКО. При цьому міністр додав, що дивиться на це “цілком позитивно”.

У свою чергу голова ТСК ВР Роман ЗВАРИЧ зауважив, що нині у справі колишнього голови Державної митної служби Анатолія МАКАРЕНКА проходять деякі документи під грифом «Таємно». За його словами, Мінпаливенерго повинне б мати перелік документів, які не можуть бути оприлюднені.

Р.ЗВАРИЧ запевнив, що ТСК ВР не має наміру «посягати на таємні документи». Водночас, додав він, є й ініші документи, які цілком могли би бути передані ТСК ВР, серед яких - копія рішення Стокгольмського арбітражу. «Без цих документів нам проводити свою роботу фактично неможливо», - сказав він.

Р.ЗВАРИЧ звернувся до Ю.БОЙКА з проханням посприяти роботі ТСК і надати необхідні документи.

Він також зауважив, що у випадку, якщо СБУ вирішить, що ці документи не можуть бути предметом суспільного надбання, то парламентська комісія готова оформити відповідний дозвіл, аби безпосередньо у приміщенні Служби безпеки України ознайомитися з ними.

«Я думаю, що це СБУ мало би влаштовувати, бо наразі не йдеться про те, що хтось намагається перетягнути канат на себе», - додав Р.ЗВАРИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня ц.р. Арбітражний інститут Стокгольмської торгової палати зобов`язав НАК «Нафтогаз України» повернути компанії «РосУкрЕнерго» 11 млрд. куб. м газу і надати додатковий обсяг газу у розмірі 1,1 млрд. куб. м як неустойку за порушення умов контракту.

Крім того, суд зобов`язав «Нафтогаз» заплатити «РосУкрЕнерго» 197 млн. дол. за порушення контракту.

У справі “РосУкрЕнерго” нині під вартою перебувають двоє високопосадовців, які працювали у попередньому уряді Юлії ТИМОШЕНКО – колишній перший заступник голови НАК «Нафтогаз України» Ігор ДІДЕНКО та екс-начальник Держмитслужби А.МАКАРЕНКО.

Затриманий 23 червня А.МАКАРЕНКО у 2009 році очолював Державну митну службу, яка провела розмитнення газу “РосУкрЕнерго”. Стосовно А.МАКАРЕНКА було порушено кримінальну справу за статтею "службова недбалість".