Бойко все розповів про “РосУкрЕнерго”

Міністр палива та енергетики Юрій БОЙКО стверджує, що нині він не має жодного відношення до “РосУкрЕнерго”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час сьогоднішнього засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо рішення Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма, розслідування фактів корупційної діяльності ЗАТ "РосУкрЕнерго" і причетності до цього посадових осіб органів державної влади.

“Жодного відношення до “РосУкрЕнерго” у частині управління я не маю або корпоративної власності”, - сказав Ю.БОЙКО, відповідаючи на запитання голови ТСК ВР Романа ЗВАРИЧА щодо його можливої причетності до “РосУкрЕнерго”.

Р.ЗВАРИЧ після такої відповіді звернувся з проханням до Ю.БОЙКА надати комісії документ, який би підтверджував його слова. «Це зняло б дуже багато питань», - сказав Р.ЗВАРИЧ.

На це Ю.БОЙКО пообіцяв підняти відповідні документи, ще раз наголосивши, що він офіційно підтверджує свою непричетність до компанії “РосУкрЕнерго”.

У зв’язку з цим ТСК ВР доручила Р.ЗВАРИЧУ як голові комісії направити до Мінпаливенерго офіційний запит щодо документального підтвердження слів Ю.БОЙКА.

Міністерство палива та енергетики готове надати Тимчасовій слідчій комісії Верховної Ради щодо рішення Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма, розслідування фактів корупційної діяльності ЗАТ "РосУкраЕнерго" і причетності до цього посадових осіб органів державної влади завірену копію оригінального рішення цього арбітражу, заявив Ю.БОЙКО.

Водночас він зауважив, що Мінпаливенерго має звернутися до Служби безпеки України та отримати на це дозвіл. «Якщо цей документ не проходить по кримінальних справах СБУ і ми отримаємо дозвіл СБУ, то ми готові надати його комісії», - сказав Ю.БОЙКО. При цьому міністр додав, що дивиться на це “цілком позитивно”.

У свою чергу голова ТСК ВР Роман ЗВАРИЧ зауважив, що нині у справі колишнього голови Державної митної служби Анатолія МАКАРЕНКА проходять деякі документи під грифом «Таємно». За його словами, Мінпаливенерго повинне б мати перелік документів, які не можуть бути оприлюднені.

Р.ЗВАРИЧ запевнив, що ТСК ВР не має наміру «посягати на таємні документи». Водночас, додав він, є й ініші документи, які цілком могли би бути передані ТСК ВР, серед яких - копія рішення Стокгольмського арбітражу. «Без цих документів нам проводити свою роботу фактично неможливо», - сказав він.

Р.ЗВАРИЧ звернувся до Ю.БОЙКА з проханням посприяти роботі ТСК і надати необхідні документи.

Він також зауважив, що у випадку, якщо СБУ вирішить, що ці документи не можуть бути предметом суспільного надбання, то парламентська комісія готова оформити відповідний дозвіл, аби безпосередньо у приміщенні Служби безпеки України ознайомитися з ними.

«Я думаю, що це СБУ мало би влаштовувати, бо наразі не йдеться про те, що хтось намагається перетягнути канат на себе», - додав Р.ЗВАРИЧ.

Також за його словами, «Нафтогаз» домагатиметься повернення повернення 1,7 млрд. дол. боргу компанії "РосУкрЕнерго", який переуступлено згідно з договором з ВАТ «Газпром».

Зокрема, відповідаючи на запитання голови ТСК Романа ЗВАРИЧА, чи українська сторона наполягатиме на поверненні даного боргу, Ю.БОЙКО сказав, «якщо ви питаєте, чи заберемо ми (борг – УНІАН), я вам скажу, що заберемо».

При цьому, відповідаючи на уточнююче запитання Р.ЗВАРИЧА, чи є сьогодні договір переуступки боргу чинним, міністр сказав: «Юристи дали висновок, що він чинний».

Водночас Ю.БОЙКО ухилився від прямої відповіді Р.ЗВАРИЧУ, чи вважає діючий уряд законними операції, виконані з 11 млрд. кубометрів газу в українських сховищах в 2009 році, оскільки це є одним з принципових моментів побудови захисту української сторони в судових тяжбах, які на даний час ведуться в українських судових інстанціях.

«Нам дуже складно сьогодні розповідати нашим міжнародним аудиторам, як і навіщо було проводити ці трансакції (по 11 млрд. – УНІАН)», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня п.р. Арбітражний інститут Стокгольмської торгової палати зобов`язав НАК «Нафтогаз України» повернути RosUkrEnergo 11 млрд. куб. м газу і надати додатковий об`єм газу у розмірі 1,1 млрд. куб. м як неустойку за порушення умов контракту.

Крім того, суд зобов`язав «Нафтогаз» заплатити «РосУкрЕнерго» 197 млн. дол. за порушення контракту.

Наприкінці серпня в деяких ЗМІ з`явилася інформація про те, що НАК "Нафтогаз України" і «РосУкрЕнерго» нібито вже узгоджували схему повернення 12 млрд. кубометрів газу.

Суперечка між компаніями має бути розглянута у Вищому господарському суді, і у разі рішення на користь «РосУкрЕнерго» "Нафтогаз" протягом кількох днів спише газ на користь швейцарської компанії.

Проте потім НАК скористається правом вимоги від «РосУкрЕнерго» 1,7 млрд. доларів за договором переуступки боргу з "Газпромом". «РосУкрЕнерго» нібито поверне цю суму у вигляді газу з розрахунку поточної імпортної ціни 248,72 доларів за тисячу кубометрів, тобто 6,8 млрд. кубометрів, а решту 5,2 млрд. кубометрів має продати на внутрішньому ринку через "УкрГазЕнерго" з мінімальною націнкою, завдяки чому значна частина прибутку залишиться на рахунках «РосУкрЕнерго».

13 вересня у Брюсселі, відповідаючи на запитання журналістів після зустрічі з президентом Єврокомісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що Україна виконає рішення Стокгольмського арбітражу у справі “РосУкрЕнерго”.

15 вересня голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН повідомив журналістів, що «Нафтогаз» не веде переговорів з компанією «РосУкрЕнерго» з питання виконання рішення Арбітражного інституту Стокгольмської торгової палати.

Відповідаючи на запитання, чому «Нафтогаз» визнав у Стокгольмському арбітражному суді програшне для себе рішення, що нібито записано в його тексті, Є.БАКУЛІН заявив: «Розумієте, ви сьогодні ставите замовлені запитання. Тому мені б не хотілося вступати в цю полеміку, тому що в ній немає істини». «Ми діятимемо тільки в рамках закону у розв’язанні даного питання», - додав він.

При цьому Є.БАКУЛІН повідомив, що на даний момент НАК «Нафтогаз» жодних переговорів про форму і порядок відшкодування 11 млрд. кубометрів газу з «РосУкрЕнерго» не веде.

«Ми поки спілкуємося через суд», - заявив голова правління НАК «Нафтогаз України».