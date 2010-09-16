Бойко все розповів про "РосУкрЕнерго"

НАК «Нафтогаз України» домагатиметься повернення 1,7 млрд. дол. боргу компанії "РосУкрЕнерго", який переуступлено згідно з договором з ВАТ «Газпром».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО, виступаючи сьогодні на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо рішення Стокгольмського арбітражу і розслідування фактів діяльності компанії "РосУкрЕнерго".

Зокрема, відповідаючи на запитання голови ТСК Романа ЗВАРИЧА, чи українська сторона наполягатиме на поверненні даного боргу, Ю.БОЙКО сказав, «якщо ви питаєте, чи заберемо ми (борг – УНІАН), я вам скажу, що заберемо».

При цьому, відповідаючи на уточнююче запитання Р.ЗВАРИЧА, чи є сьогодні договір переуступки боргу чинним, міністр сказав: «Юристи дали висновок, що він чинний».

Водночас Ю.БОЙКО ухилився від прямої відповіді Р.ЗВАРИЧУ, чи вважає діючий уряд законними операції, виконані з 11 млрд. кубометрів газу в українських сховищах в 2009 році, оскільки це є одним з принципових моментів побудови захисту української сторони в судових тяжбах, які на даний час ведуться в українських судових інстанціях.

«Нам дуже складно сьогодні розповідати нашим міжнародним аудиторам, як і навіщо було проводити ці трансакції (по 11 млрд. – УНІАН)», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня п.р. Арбітражний інститут Стокгольмської торгової палати зобов`язав НАК «Нафтогаз України» повернути RosUkrEnergo 11 млрд. куб. м газу і надати додатковий об`єм газу у розмірі 1,1 млрд. куб. м як неустойку за порушення умов контракту.

Крім того, суд зобов`язав «Нафтогаз» заплатити «РосУкрЕнерго» 197 млн. дол. за порушення контракту.

Наприкінці серпня в деяких ЗМІ з`явилася інформація про те, що НАК "Нафтогаз України" і «РосУкрЕнерго» нібито вже узгоджували схему повернення 12 млрд. кубометрів газу.

Суперечка між компаніями має бути розглянута у Вищому господарському суді, і у разі рішення на користь «РосУкрЕнерго» "Нафтогаз" протягом кількох днів спише газ на користь швейцарської компанії.

Проте потім НАК скористається правом вимоги від «РосУкрЕнерго» 1,7 млрд. доларів за договором переуступки боргу з "Газпромом". «РосУкрЕнерго» нібито поверне цю суму у вигляді газу з розрахунку поточної імпортної ціни 248,72 доларів за тисячу кубометрів, тобто 6,8 млрд. кубометрів, а решту 5,2 млрд. кубометрів має продати на внутрішньому ринку через "УкрГазЕнерго" з мінімальною націнкою, завдяки чому значна частина прибутку залишиться на рахунках «РосУкрЕнерго».

13 вересня у Брюсселі, відповідаючи на запитання журналістів після зустрічі з президентом Єврокомісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що Україна виконає рішення Стокгольмського арбітражу у справі “РосУкрЕнерго”.

15 вересня голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН повідомив журналістів, що «Нафтогаз» не веде переговорів з компанією «РосУкрЕнерго» з питання виконання рішення Арбітражного інституту Стокгольмської торгової палати.

Відповідаючи на запитання, чому «Нафтогаз» визнав у Стокгольмському арбітражному суді програшне для себе рішення, що нібито записано в його тексті, Є.БАКУЛІН заявив: «Розумієте, ви сьогодні ставите замовлені запитання. Тому мені б не хотілося вступати в цю полеміку, тому що в ній немає істини». «Ми діятимемо тільки в рамках закону у розв’язанні даного питання», - додав він.

При цьому Є.БАКУЛІН повідомив, що на даний момент НАК «Нафтогаз» жодних переговорів про форму і порядок відшкодування 11 млрд. кубометрів газу з «РосУкрЕнерго» не веде.

«Ми поки спілкуємося через суд», - заявив голова правління НАК «Нафтогаз України».