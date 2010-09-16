ТСК щодо ситуації довкола рішення Стокгольмського арбітражу звітуватиме 24 вересня

Попередній звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань ситуації довкола рішення Стокгольмського арбітражу має відбутися 24 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні після засідання цієї ТСК заявив її голова Роман ЗВАРИЧ.

Він зауважив, що Комісія готова до попереднього завіту, але буде пропонувати, аби ВР погодилася продовжити її роботу ще на 2 місяці.

Р.ЗВАРИЧ повідомив, що ТСК до оголошення попереднього звіту більше нікого не запрошуватиме свідками. Це, зауважив він, відбудеться тільки після того, як ВР продовжить роботу ТСК. Зокрема, Комісія як свідків має намір запросити юридичних радників, представників компанії White & Case або “Магістри і партнери”.

Р.ЗВАРИЧ також висловив думку, що ТСК повинна з’ясувати причини змін у позиціях, які відбулися у третьому поданні НАК «Нафтогазу» до Стокгольмського арбітражу, де знімаються будь-які згадки про високе керівництво Російської Федерації та керівництво “Газпрому” по цій справі, а також отримати інформацію щодо того, навіщо було змінювати позицію НАКу стосовно законності тих трансакцій та договорів, які були предметом спору в Стокгольмі.

«З вуст міністра палива та енергетики Юрія БОЙКА ми сьогодні зрозуміли, що уряд змінив свою позицію. Якщо попередній уряд стояв на позиції, що ці трансакції були законними, то ми сьогодні почули, що вони були незаконними», - сказав він. При цьому Р.ЗВАРИЧ наголосив, що важко зрозуміти, як можна виграти апеляцію на рішення Стокгольмського арбітражу, якщо позиція так різко змінюється. «Думаю, що підказка, яку ми почули сьогодні, ховається в законності договору про уступки боргу, укладеного у 2009 році між НАКом і “Газпромом” – як ви самі почули, уряд стоїть на тій позиції, що цей договір чинний, а отже, “РосУкрЕнерго” є великим боржником перед Україною», - додав він.

Р.ЗВАРИЧ також повідомив, що намагався кілька разів зв’язатися з керівником «Газпрому» Олексієм МІЛЛЕРОМ, однак це не вдалося. «Ми робили спроби, але там глухо», - наголосив він.