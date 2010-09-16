Окружний адмінсуд розглядає правомірність підвищення ціни на газ для населення

Окружний адміністративний суд Києва сьогодні почав розгляд справи за позовом Національного форуму профспілок України (НФПУ) до Національної комісії регулювання електроенергетики (НКРЕ) про визнання незаконної і скасування постанови НКРЕ № 812 про підвищення роздрібних цін на газ для населення, передає кореспондент УНІАН.

Як відзначив заступник голови НФПУ Григорій КАБАНЧЕНКО перед судовим засіданням, підставою для позову стало те, що дану постанову від 13 липня 2010 року не було узгоджено із Спільним представницьким органом профспілок.

«Жодних розрахунків, які задовольнили б профспілки, на сьогодні немає», - відзначив Г.КАБАНЧЕНКО.

Він також повідомив, що суд не скасує підвищення цін на газ для населення на час розгляду справи. «Суд не розглянув нашу вимогу про скасування тієї постанови НКРЕ на час судового розгляду справи. Суд зволікав і до справжнього моменту не розглянув… Ціни вже діють, а розгляд (справи в суді – УНІАН) затягуватиметься», - сказав заступник голови НФПУ.

Крім того, НФПУ вимагатиме, щоб дане питання розглядали троє суддів, а також щоб позов профспілок був відокремлений від позовів політичних партій.

«Ми не проти того, щоб підвищувалися ціни на газ, ми проти того, що не всі можуть це оплачувати, необхідно спростити субсидії і необхідно розв’язувати питання про підвищення заробітної плати», - підкреслив Г.КАБАНЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Національна комісія регулювання електроенергетики з 1 серпня 2010 року підвищила роздрібні ціни на природний газ для населення в середньому на 50% – до 72,54-295,41 коп./куб. м (з ПДВ).