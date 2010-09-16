Україна розраховує, що Росія відмовиться від будівництва «Південного потоку» через недоцільність - Грищенко

Україна розраховує, що Росія відмовиться від будівництва «Південного потоку» через недоцільність.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО сказав на прес-конференції в Москві за підсумками переговорів з російським колегою Сергієм ЛАВРОВИМ.

«Ми вирішуватимемо всі питання шляхом переговорів, у дуже позитивній дискусії. Ми розраховуємо, що сила аргументів і аналіз ситуації просто підведе наших російських партнерів до усвідомлення того, що витрачати близько 20 млрд. (євро – УНІАН) на проект, який не має ані політичного, ані економічного обгрунтування (недоцільно)», - сказав К.ГРИЩЕНКО.

Він підкреслив, що вирішення даного питання знаходиться у площині модернізації української газотранспортної системи, яка проходить суходолом, що дозволяє її легко ремонтувати. За словами К.ГРИЩЕНКА, у такому разі не треба думати, як спускатися на глибини в умовах того, що Чорне море «вельми складний екологічний об`єкт».

К.ГРИЩЕНКО висловив сподівання, що буде знайдене обопільне рішення, яке задовольнить українську і російську сторону, а також Європу як споживача газу.

«Ми на це розраховуємо, оскільки сила логіки, сила об`єктивних чинників, які існують як у політиці, так і в економіці, говорить про те, що це дуже дороге і непотрібне задоволення, задоволення будувати те, без чого можна обійтися», - підкреслив К.ГРИЩЕНКО.

Крім того, він зазначив, що зараз між двома країнами абсолютно інші політичні відносини, і Україна не створює проблем, не шантажує російських або європейських партнерів.

К.ГРИЩЕНКО підкреслив, що політична сила, що знаходиться зараз при владі в Україні, чудово усвідомлює свою відповідальність не тільки перед українським народом, який не повинен мерзнути взимку, але й перед Європою і перед Росією.