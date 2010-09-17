Нафта дорожчає

Ціни на нафту в п`ятницю, 17 вересня, демонструють зростання після падіння останніх декількох днів.

Поки, за станом на 07:40 мск, ф`ючерси на WTI зросли на 0,24% ($0,18 за барель) до рівня $74,75 за барель, ф`ючерси на Brent подорожчали на 0,46% ($0,36 за барель) і тримаються на рівні $78,84.

Ціна на нафту в четвер знизилася третій день поспіль на тлі економічних даних, що розчаровують. Жовтневі ф`ючерси на постачання нафти марки WTI подешевшали на $1,45 до $74,57 за барель. Дані із роздрібних продажів у Великобританії розчаровували. У серпні роздрібні продажі в країні впали на 0,5% в порівнянні з липнем, але зросли на 0,4% у порівнянні із торішнім показником. Аналітики прогнозували місячне зростання показника на 0,3% і річне підвищення на 2%.